Putin sperrt Luftraum über Moskau: Private Flugzeuge und Helikopter aus Sicherheitsgründen verboten

Der russische Präsident hat den Luftraum über Moskau und Zentralrussland bis 5.000 Meter Höhe für alle privaten Luftfahrzeuge gesperrt. Die Maßnahme soll Anschläge verhindern, die Luftabwehr stärken und gleichzeitig den wachsenden Widerstand von Untergrundgruppen wie "Black Spark" reflektieren.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat aus wachsender Sicherheitslage heraus beschlossen, den Luftraum über Moskau und weite Teile Zentralrusslands für alle privaten Flugzeuge und Helikopter zu schließen.

Die Sperrzone erstreckt sich bis zu einer Höhe von 5.000 Metern und umfasst ein Gebiet, das etwa viermal so groß ist wie das Vereinigte Königreich. Im Westen reicht die Sperrzone bis zur Flugzone von St. Petersburg, im Osten reicht sie bis an die Vorstufe des Urals. Das Verbot gilt nicht nur für Privatjets, sondern betrifft auch Flugschulen, Pilotenausbildungszentren und alle nicht‑staatlichen Luftfahrzeuge, die zuvor reguläre Flugpläne eingereicht hatten.

In der Praxis können militärische und zivile Sicherheitsbehörden künftig jede nicht genehmigte Kleinflugmaschine als potenziell verdächtig einstufen, ohne jedes Mal die gesamte Genehmigungsliste prüfen zu müssen. Ausnahmen werden laut offiziellen Angaben nur für ausgewählte Oligarchen gewährt, die weiterhin mit ihren Privatjets fliegen dürfen. Die Entscheidung wurde laut Berichten der britischen Zeitung "Metro" als Reaktion auf die wachsende Angst vor Attentatsversuchen auf Präsident Putin getroffen.

Insbesondere die verstärkte Nutzung ukrainischer Drohnen mit großer Reichweite habe die russischen Behörden zu einer Aufrüstung der Luftabwehr rund um Moskau und die Präsidentenresidenz in Novo‑Ogaryowo veranlasst. Das neue Luftkontrollsystem soll es ermöglichen, potenzielle Bedrohungen schneller zu identifizieren und abzuwehren.

Darüber hinaus wird die Sperrung des Luftraums als Vorsichtsmaßnahme gegen mögliche Vergeltungsschläge aus der Ukraine interpretiert, die nach den jüngsten russischen Angriffen auf Kiew vermehrt Drohnenangriffe und andere unkonventionelle Waffen einsetzen könnten. Ziel solcher Angriffe seien nach Angaben russischer Experten die Entscheidungszentren der Ukraine sowie militärische Industrieanlagen, was das Risiko für den Kreml und seine engsten Begleiter weiter erhöht. Parallel zu den sicherheitspolitischen Maßnahmen wächst in Russland der Widerstand gegen das Regime.

Die Untergrundgruppe "Black Spark", ein Zusammenschluss aus Geschäftsleuten, Aktivisten und Kämpfern, hat öffentlich erklärt, das System gewaltsam stürzen zu wollen. Ihr Anführer Igor Wolobujew, ein ehemaliger Vizepräsident einer kremlnahen Bank, floh zu Kriegsbeginn in die Ukraine und organisiert nun den Widerstand aus dem Exil. In ihrem Manifest fordern sie einen bewaffneten Aufstand gegen den russischen Staat und verurteilen Putins Herrschaft als Terror.

Sie kritisieren, dass der Dialog unter einer Diktatur unmöglich geworden sei und äußern, dass Gerechtigkeit nur noch mit Molotow‑Cocktails verteidigt werden könne. Die Gruppe lehnt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ab und strebt nicht nur den Sturz Putins, sondern das Ende des gesamten russischen Imperiums an





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