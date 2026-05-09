Putin: Russische Armee gewinnt Krieg gegen Ukraine

Putin betont seine Überzeugung, dass die russische Armee den wackligen Konflikt gegen die Ukraine gewinne, und feiere dies mit einer Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau.

Wladimir Putin hat sich am Samstag bei der Militärparade zum 9. Mai sicher gezeigt, dass Moskaus Armee den seit Februar 2022 andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine gewinnt.

"Ich bin fest davon überzeugt: Unsere Sache ist gerecht, wir stehen zusammen, der Sieg war immer und wird immer auf unserer Seite sein", erklärte Putin zum nun seit mehr als vier Jahren andauernden Konflikt. Die russische Armee werde bei ihrem Einsatz in der Ukraine heute, inspiriert von der"Generation der Sieger" im Zweiten Weltkrieg, so Putin in scharfem Ton auf dem Roten Platz in Moskau





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Russland und Ukraine stehen vor der Parade: Drohnenangst und WaffenruheRusslands Präsident Wladimir Putin versuchte, mit einem Waffenruheangebot die jährliche Parade zum Sieg über Nazi-Deutschland zu retten, doch die Ukraine sabotierte den Plan. Stattdessen findet eine abgespeckte Variante statt, die mehr im Zeichen der Angst vor Drohnenattacken steht als des historischen Siegesgedenkens und der Machtdemonstration. Der 9. Mai ist der wichtigste russische Staatsfeiertag, das Gedenken an den Sieg über den Faschismus ist für Putin ein zentraler Pfeiler der politischen Identität des Landes. Die Ukraine hat ihre militärischen Kapazitäten ausgebaut, insbesondere bei Drohnen, und der Kreml fürchtet einen symbolträchtigen Angriff auf die Parade, die landesweit live im TV übertragen wird. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte Vertreter mit Russland verbündeter Staaten davor, an der Parade in Moskau teilzunehmen. Stattdessen kündigte Putin Internetblockaden in Moskau an und warnte vor einer terroristischen Bedrohung durch die Ukraine. Die russische Luftabwehr ist lückenhaft, die Ukraine hat Drohnen mit höherer Reichweite und kann bis ins russische Landesinnere fliegen. Kiew nimmt militärische Ziele und Öl- und Gasraffinerien ins Visier, die Einnahmenquelle des Kremls. Keine Waffensysteme werden bei der Parade gezeigt, und ausländische Journalisten und Journalistinnen sind ausgeschlossen. Putins Waffenruheangebot wurde durch die Ukraine durchkreuzt, und die Waffenruhe durchbrach Russland mit Angriffen. Vor Inkrafttreten der ukrainischen Feuerpause hat Kiew die annektierte Halbinsel Krim angegriffen.

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