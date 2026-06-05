In einer Rede äußert sich Russlands Präsident Putin zur Wirtschaftslage. Er räumt eine Abschwächung des Wachstums ein, relativiert aber die Probleme und vergleicht die Situation mit Europa. Trotz Sanktionen und Inflation betont er wirtschaftliche Eigenständigkeit und Kooperation mit dem globalen Süden.

Angesichts wachsender Sorgen um die Wirtschaft slage hat der russische Präsident Wladimir Putin in einer Rede am Freitag Stellung genommen. Zwar räumte er eine Abschwächung des Wachstum s ein, versuchte aber zugleich, die Probleme zu relativieren.

Von allen Seiten werde uns gesagt, dass bei uns alles schlecht läuft, sagte Putin. Gleichzeitig stellte er fest: Ja, die wirtschaftliche Dynamik ist derzeit verhalten. Der Kremlchef verglich die aktuelle Lage mit jener in Europa. Russland sei inzwischen auf das gleiche Niveau gesunken, auf dem sich die Länder der Eurozone bereits seit Jahren befänden, erklärte er mit Blick auf das schwächere Wachstum.

Trotz der Herausforderungen zeigte sich Putin zuversichtlich. Russland stärke auch unter schwierigen Bedingungen seine wirtschaftliche Eigenständigkeit und baue die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern weiter aus. Besonders verwies er dabei auf Staaten des sogenannten globalen Südens. Die russische Wirtschaft steht seit dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 und den darauf folgenden westlichen Sanktionen unter Druck.

In den ersten Kriegsjahren gelang es Moskau noch, durch die Umstellung auf Kriegsproduktion Wirtschaftswachstum zu erzielen. Inzwischen hat sich die Entwicklung jedoch deutlich abgeschwächt. Bereits 2025 kühlte sich das Wachstum merklich ab. Im ersten Quartal 2026 verzeichnete die russische Regierung sogar einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts.

Auch bei den Staatsfinanzen zeichnen sich weitere Belastungen ab. Putin deutete in seiner Rede an, dass das Haushaltsdefizit im laufenden Jahr noch steigen könnte. Derzeit liege es bei 2,6 Prozent. Gleichzeitig betonte der Präsident, dieser Wert liege unter den Defiziten vieler europäischer Staaten.

Nicht erwähnt wurde dabei, dass Russland wegen der hohen Inflation und der damit verbundenen hohen Zinsen deutlich höhere Kosten für seine Staatsverschuldung tragen muss





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