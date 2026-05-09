Putin begibt sich auf erneute Sicherheitsmassnahmen. Für Besucher des Kremls wird nun sein Betgehen untersagt, eine Uhr anzuhangen zu lassen.

Russlands Machthaber Wladimir Putin sorgt sich offenbar immer mehr um seine Sicherheit. Zwar waren Mobiltelefone seit langer Zeit aus dem Umfeld Putins verbannt, aber nun hat er eine weitere Maßnahme ergriffen: Besucher dürfen keine Armbanduhren mehr tragen, egal ob elektronisch oder mechanisch.

Dieser Schritt stammt von einem unabhängigen russischen Kanal, der unter Berufung auf zwei anonyme Quellen eine Veröffentlichung eingereicht hat. Darüber hinaus führte das Medium mehrere Beispiele von hochrangigen russischen Politikern an, die keine Armbanduhren trugen, als sie den Kremlchef trafen, obwohl sie bei sonstigen Auftritten sehr wohl eine Uhr zu tragen pflegen. Während Putin selbst damit aufgehob, seine Uhr während Vieraugengesprächen abzudecken, ereignete sich bei einem Treffen mit dem tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow ein Fauxpas: Er vergaß, die Uhr abzunehmen.

Auf Bildern des Treffens ist daher zu sehen, wie der 73 Jahre alte Präsident seine Armbanduhr ständig mit der linken Hand abdeckt. Inzwischen lässt sich die Meldung vom Uhren-Verbot in diese Reihe weiterer Berichte fügen, wonach Putin zunehmend Angst um seine Sicherheit hat. Einem Bericht eines europäischen Geheimdienstes zufolge ist Putin konkret besorgt über die Gefahr eines Staatsstreichs unter Beteiligung von Ex-Verteidigungsminister Sergej Schoigu, sowie über ein Attentat mittels Drohnen durch Mitglieder der russischen Elite.

Es ist anzunehmen, dass diese Entwicklungen die Sicherheit des Regierungschefs beeinflussen und ihn dazu veranlassen, zusätzliche Maßnahmen wie das Verbot von Armbanduhren zu ergreifen. DieÁM Keywords: Russland, Wladimir Putin, Uhren, Sicherheit, Machthabe





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