Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Regierung aufgefordert, Maßnahmen zur Ankurbelung der schwächelnden Konjunktur zu ergreifen. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im Januar und Februar um 1,8 Prozent. Höhere Öleinnahmen durch den Nahostkonflikt könnten die Wachstumsprognosen stabilisieren, doch das Haushaltsdefizit wächst.

Angesichts eines spürbaren Abschwungs der russischen Wirtschaft hat Präsident Wladimir Putin seine Regierung zu verstärkten Anstrengungen aufgefordert, um das Wachstum wiederzubeleben. Berichten zufolge verzeichnete das Bruttoinlandsprodukt Russland s in den Monaten Januar und Februar dieses Jahres einen Rückgang von insgesamt 1,8 Prozent.

Bei einem Treffen mit führenden Regierungsvertretern im Moskauer Kreml betonte Putin die Notwendigkeit, neue und effektive Strategien zu entwickeln, um die Binnenwirtschaft zu stärken und die wirtschaftliche Dynamik zurückzugewinnen. Er verlangte konkrete Vorschläge für zusätzliche Schritte, die darauf abzielen, die Wirtschaft auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen. Darüber hinaus soll die Regierung aufklären, welche Faktoren zu den enttäuschenden Wirtschaftsdaten geführt haben und warum diese hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Putin äußerte die Erwartung, dass die Regierung Initiativen zur Förderung von Unternehmensinvestitionen und zur Verbesserung der Beschäftigungsstruktur vorschlagen werde, insbesondere im Hinblick auf Sektoren, die eine höhere Produktivität und Wertschöpfung versprechen. Diese Aufforderung Putins markiert eine bemerkenswerte Entwicklung, da er zuvor eine Verlangsamung der Wirtschaft oft als kontrollierten Übergang nach Jahren des Aufschwungs dargestellt hatte. Die aktuelle Äußerung deutet auf eine ernstere Einschätzung der wirtschaftlichen Lage hin. Trotz der Senkung des Leitzinses durch die russische Zentralbank von einem Rekordwert von 21 Prozent auf 15 Prozent bleiben die hohen Kreditkosten eine spürbare Belastung für Unternehmen und Verbraucher. Die Warnungen von hochrangigen Beamten im Juni auf dem jährlichen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg vor wirtschaftlichen Risiken scheinen Putin zu verstärkten Maßnahmen veranlasst zu haben. Er erklärte unmissverständlich, dass eine Rezession „unter keinen Umständen zugelassen werden dürfe“. Die finanzielle Situation Russlands ist durch ein sich ausweitendes Haushaltsdefizit gekennzeichnet. Im ersten Quartal dieses Jahres erreichte dieses Defizit bereits 4,6 Billionen Rubel (rund 52 Milliarden Euro), was das für das gesamte Jahr gesetzte Ziel von 3,8 Billionen Rubel übertrifft. Ein weiterer Indikator für die angespannte Haushaltslage sind die gesunkenen Ölsteuereinnahmen. Im März verzeichneten diese im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang von fast der Hälfte, was die Abhängigkeit des Staates von diesen Einnahmen unterstreicht. Interessanterweise könnte die anhaltende geopolitische Situation im Nahen Osten dem Kreml unerwartete Mehreinnahmen bescheren. Die gestiegenen Rohölpreise, bedingt durch den Konflikt, könnten die russischen Einnahmen positiv beeinflussen. Dies steht im Kontrast zu den Prognosen vor Ausbruch des Konflikts, als die russische Regierung aufgrund der verschärften Sanktionen im Zuge des Ukraine-Kriegs eine deutliche Abwärtskorrektur ihrer Wachstumsprognose für 2026 von 1,3 Prozent erwog. Die aktuellen Entwicklungen bei den Ölpreisen lassen nun jedoch vermuten, dass die Regierung bei der Aktualisierung ihres makroökonomischen Ausblicks Ende des Monats die Wachstumsprognose möglicherweise nicht wesentlich nach unten korrigieren wird. Dennoch bleibt die Notwendigkeit, die Binnenwirtschaft zu stärken und auf ein breiteres Fundament zu stellen, eine zentrale Herausforderung für die russische Führung, auch angesichts der globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und der anhaltenden Sanktionen





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