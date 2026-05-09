In einer deutlich verkleinerten Parade auf dem Roten Platz zog Wladimir Putin Parallelen zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Ukraine-Krieg, während eine durch Donald Trump vermittelte Feuerpause kurzzeitige Sicherheit brachte.

Russland hat am vergangenen Samstag den traditionellen Tag des Sieges auf dem Roten Platz in Moskau begangen, wobei die Feierlichkeiten in diesem Jahr unter ganz besonderen Vorzeichen standen.

Inmitten des anhaltenden und blutigen Krieges gegen die Ukraine nutzte Präsident Wladimir Putin die Gelegenheit, um eine Verbindung zwischen dem historischen Triumph über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg und dem aktuellen militärischen Engagement seiner Truppen herzustellen. In einer Rede vor einigen hundert Soldaten betonte Putin, dass die Errungenschaften der Roten Armee eine dauerhafte Inspirationsquelle für die heutigen russischen Kämpfer darstellten.

Er bezeichnete den gegenwärtigen Kampf als gerecht und behauptete, dass sich Russland einer aggressiven Macht entgegenstellen müsse, welche massiv vom gesamten NATO-Block bewaffnet und unterstützt werde. Für den seit über zwei Jahrzehnten an der Macht stehenden Kreml-Chef ist dieses Gedenken nicht nur ein Akt der Erinnerung, sondern ein strategisches Instrument, um die nationale Einheit zu stärken und das russische Volk hinter seinem Kurs zu versammeln.

Er sprach von moralischer und ethischer Stärke sowie von einem unerschütterlichen Zusammenhalt, der es dem Land ermögliche, jede Prüfung zu bestehen und das gemeinsame Ziel des Sieges zu erreichen. Die diesjährige Parade war jedoch in ihrem Umfang deutlich reduziert und wirkte im Vergleich zu den gewaltigen Aufmärschen vergangener Jahre fast bescheiden. Aus Sorge vor möglichen ukrainischen Drohnenangriffen verzichtete die russische Führung auf den Einsatz schwerer Militärgeräte wie Panzer oder gepanzerte Fahrzeuge direkt auf dem Roten Platz.

Stattdessen wurden hochmoderne Waffensysteme, darunter die Interkontinentalrakete Jars und das neue Atom-U-Boot Archangelsk, sowie diverse Kampfflugzeuge und Drohnen auf riesigen digitalen Bildschirmen präsentiert. Ein bemerkenswertes Detail war die Teilnahme nordkoreanischer Truppen, die bereits in der russischen Region Kursk gegen ukrainische Einheiten gekämpft hatten. Die gesamte Veranstaltung war von einem extrem hohen Sicherheitsaufgebot geprägt, das die Hauptstadt Moskau beinahe wie eine Geisterstadt wirken ließ.

Das mobile Internet im Stadtzentrum wurde weitgehend deaktiviert, und nur eine Handvoll ausländischer Staatschefs, darunter Vertreter aus Belarus, Usbekistan, Kasachstan, Laos und Malaysia, waren anwesend. Besonders auffällig war die Präsenz des slowakischen Regierungschefs Robert Fico, der als einziger EU-Staatschef an der Feier teilnahm und von Putin für seine souveräne Außenpolitik sowie seine Haltung zur Bewahrung der historischen Wahrheit ausdrücklich gelobt wurde.

Ein überraschender diplomatischer Wendepunkt ereignete sich kurz vor der Parade, als der US-Präsident Donald Trump eine dreitägige Feuerpause zwischen Moskau und Kiew vermittelte. Diese Waffenruhe, die von beiden Kriegsparteien bestätigt wurde, beinhaltete zudem den Austausch von jeweils tausend Kriegsgefangenen. Trump äußerte über seinen Onlinedienst Truth Social die Hoffnung, dass dies den Anfang vom Ende dieses tödlichen Konflikts markiere und betonte, dass diese Vereinbarung auf seine direkte Forderung hin zustande gekommen sei.

In einer ungewöhnlichen Geste reagierte auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf diese Entwicklung. Er erließ ein Dekret, mit dem er die russische Parade explizit von ukrainischen Angriffen ausnahm. Selenskyj erklärte, dass der Rote Platz für die Dauer der Feierlichkeiten nicht beschossen werde und er der Parade quasi seine Genehmigung erteile. Trotz dieser kurzzeitigen Beruhigung bleibt die Lage hochgradig instabil, da bereits im Vorfeld der Waffenruhe gegenseitige Vorwürfe über Grenzverletzungen laut wurden, die unabhängig nicht überprüfbar waren.

Die abgespeckte Parade und die Notwendigkeit eines durch externe Mächte vermittelten Waffenstillstands spiegeln die immense Belastung und den Druck wider, unter dem die russischen Streitkräfte angesichts der ukrainischen Gegenwehr derzeit stehen





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