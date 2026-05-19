Russlands Präsident Putin besucht Xi Jinping in Peking, um die bilaterale Partnerschaft zu vertiefen, Energieexporte zu sichern und eine gemeinsame geopolitische Front zu bilden.

Nachdem US-Präsident Donald Trump seine Reise nach China beendet hat, richtet Präsident Xi Jinping seinen Fokus nun auf einen anderen mächtigen Staatsgast. Wladimir Putin reist nach Peking, um die ohnehin schon engen Bande zwischen Moskau und Peking weiter zu festigen.

Der Kreml spricht hierbei von einer besonders privilegierten und strategischen Partnerschaft, die in diesem Jahr bedeutende Meilensteine feiert. Es handelt sich um das 30-jährige Bestehen ihrer strategischen Partnerschaft sowie 25 Jahre seit dem Abschluss ihres Freundschaftsvertrags. Die Gespräche werden nicht nur bilaterale Themen abdecken, sondern auch wichtige internationale und regionale Fragen behandeln, was in einer gemeinsamen Erklärung und verschiedenen bilateralen Dokumenten münden soll.

Zudem ist ein Treffen mit Chinas Regierungschef Li Qiang vorgesehen, um die administrative Zusammenarbeit zu synchronisieren. Die zeitliche Abfolge der Besuche von Trump und Putin unterstreicht Pekings Ambition, sich als das neue diplomatische Zentrum der Welt zu positionieren. Medien wie die Global Times heben hervor, dass die chinesische Hauptstadt rasch zum Dreh- und Angelpunkt der globalen Diplomatie geworden ist. Besonders im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beobachtet der Westen die Kooperation zwischen den beiden Staaten sehr genau.

Während China offiziell zur Diplomatie und einem Ende der Kämpfe aufruft, hat es die russische Offensive von Februar 2022 nie verurteilt. Stattdessen agiert Peking als ein entscheidender wirtschaftlicher Stabilisator für den Kreml. Als weltweit größter Abnehmer russischer fossiler Brennstoffe hilft China indirekt dabei, die russische Kriegskasse aufzufüllen, da Moskau seine Energieexporte nach dem Wegfall europäischer Märkte verstärkt nach Osten lenkt. Ein zentraler Punkt der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist die massive Energieinfrastruktur.

Die Pipeline Power of Siberia 1 transportiert bereits enorme Mengen Erdgas aus Ostsibirien nach Nordostchina. Mit dem geplanten Ausbau durch Power of Siberia 2 sollen die Kapazitäten um weitere 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erhöht werden, was Putin ermöglicht, die massiven Verluste auf dem europäischen Markt auszugleichen. Neben der Energiekooperation gibt es auch im Nahen Osten eine engere Verflechtung.

China und Russland haben ihre Zusammenarbeit mit dem Iran intensiviert, wobei Vorwürfe über den Austausch von Satellitendaten laut wurden, die für Angriffe auf US-Basen genutzt worden sein sollen. Trotz Dementis beider Seiten wird Chinas Haltung oft als proiranische Neutralität bezeichnet, was vor allem durch die Rolle Pekings als Hauptimporteur iranischen Öls begründet wird. Gleichzeitig versucht Peking, sich als stabilisierende Macht in der Region zu inszenieren.

Im Vergleich dazu wirken die jüngsten Gespräche zwischen Donald Trump und Xi Jinping eher substanzlos und von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Während beim Treffen mit Putin konkrete Beschlüsse und eine gemeinsame Abschlusserklärung erwartet werden, konzentrierte sich der Austausch mit den USA primär auf Handelsfragen und den Taiwan-Konflikt. Beobachter stellen fest, dass die US-Delegation unter Trump kaum nennenswerte Erfolge erzielen konnte. So wurde eine erwartete Großbestellung von 500 Boeing-Flugzeugen auf lediglich 200 reduziert, was als Zeichen für die stagnierenden Beziehungen gewertet wird.

Diese Diskrepanz zeigt deutlich, dass die strategische Achse zwischen Russland und China derzeit eine tiefere und verlässlichere Basis besitzt als die volatilen Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Selbst Vorfälle wie der Angriff einer russischen Drohne auf ein chinesisches Frachtschiff im Schwarzen Meer, bei dem die Crew des Schiffes KSL Deyang glücklicherweise nicht verletzt wurde, scheinen die diplomatische Annäherung nicht zu stören





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