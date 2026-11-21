PUR-Sänger Stefan Engler muss zwei Auftritte in der Giovanni Zarrella Show absagen. Der Grund ist eine Erkrankung, die Fans vor dem Tourstart am 30. November in Ludwigsburg sorgen bereitet.

Der bekannte deutsche Popstar Stefan Engler, Frontmann der Band PUR, muss kurzfristig zwei bevorstehende televisionelle Auftritte absagen. Betroffen sind sowohl die Live-Show am Samstag in Offenburg als auch die Aufzeichnung des Specials "Abenteuerland - Ein Abend für PUR" am 25. November. Die Absagen erfolgen aufgrund einer akuten Erkrankung des Sängers, die auch den Blick auf die unmittelbar bevorstehende große Tournee der Band schärft.

Krankheitsbedingte Absagen in der Giovanni Zarrella Show

Stefan Engler hat in einer offiziellen Erklärung seine Unwille mitgeteilt, am kommenden Samstag in der von ZDF und Tele 5 ausgestrahlten "Giovanni Zarrella Show" aufzutreten. Ebenso muss er das Sonderprogramm für seine Band PUR am 25. November absagen. Engler betonte in der Mitteilung, dass es ihm unendlich leid tue, diese Verpflichtungen krankheitsbedingt nicht wahrnehmen zu können. Für den Sänger sei es eine sehr schwere Entscheidung, die Fans vor den Bildschirmen zu enttäuschen, aber seine Gesundheit erlaube es derzeit nicht.

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Nach Informationen des Nachrichtenportals "BILD.de" handelt es sich bei der aktuellen Krankheit um einen grippalen Infekt. Dieser akute Gesundheitsvorfall kommt hinzu zu einer anhaltenden, chronischen gesundheitlichen Schwächung des Sängers. Engler hatte bereits im Vorfeld transparent darüber berichtet, dass er seit mehreren Wochen mit verschiedenen körperlichen Beschwerden kämpft, was die Kürzungen der Termine notwendig machte.

Bisherige gesundheitliche Hürden und Herzinfarkt

Die aktuelle Erkrankung ist nicht die erste große gesundheitliche Herausforderung für den 64-jährigen Musiker. Anfang November 2025 erlitt Stefan Engler einen schweren Herzinfarkt, der fast sein Leben kostete. Dieser Vorfall hinterließ bleibende Spuren, insbesondere eine Herzschwäche, die eine tägliche Medikation von elf Tabletten erfordert. Diese langfristigen Folgen der Kardiologischen Notfallsituation prägen den Alltag des Sängers maßgeblich und schränken seine physische Leistungsfähigkeit ein. Zusätzlich zur Herzschwäche leidet Stefan Engler an Arthrose in beiden Knien. Diese degenerative Gelenkerkrankung führt dazu, dass er zeitweise auf einen Gehstock angewiesen ist. Diese Kombination aus kardiovaskulären Problemen und orthopädischen Einschränkungen stellt eine immense Belastung dar, die bei der Planung von Auftritten und der anstehenden Tournee berücksichtigt werden muss.

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Ausblick auf die Tournee in Ludwigsburg

Trotz der aktuellen Absagen und der bekannten Gesundheitsprobleme plant Stefan Engler weiterhin, an der großen PUR-Tournee teilzunehmen. Der Start der Tournee ist für den 30. November in Ludwigsburg angesetzt. Der Sänger äußerte sich zu diesem Zeitpunkt optimistisch in Richtung seiner Fans. Er betonte, dass er alles daran setze, für den Tourneestart wieder topfit zu sein und freue sich sehr darauf, die Fans am 30. November beim ersten Auftritt in Ludwigsburg wiederzusehen.

Englers Zuversicht steht im Kontrast zu früheren Äußerungen. Bereits Anfang November erklärte der Musiker in einem Interview mit Journalisten, dass er sich intensiv Gedanken darüber gemacht habe, wie stark sein Herz durch das Singen und die starken Bewegungen auf der Bühne belastet wird. Er gab an, sich physisch in der Lage zu fühlen, die Tournee zu bestreiten. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es Dinge gebe, die man im Vorfeld nicht testen könne. Dazu zählte er explizit das Adrenalin und die Aufregung, die während eines Live-Auftritts auftreten.

Unsicherheit bezüglich der Tourneefähigkeit

Ob die aktuelle Erkrankung und der grippale Infekt die geplante Tournee am 30. November in Ludwigsburg beeinträchtigen werden, ist aktuell noch nicht klar. Die Band und das Management stehen vor der Herausforderung, die Gesundheit von Stefan Engler zu schützen, ohne die Erwartungshaltung der Fans zu enttäuschen. Die kommenden Tage werden zeigen, wie sich der Gesundheitszustand des Sängers bis zum Tourstart entwickelt.