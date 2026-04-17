Punkteteilung im Abstiegsduell: Köln sichert sich Last-Minute-Remis gegen St. Pauli

Ein späte Elfmeter von Luca Waldschmidt in der 86. Minute rettete dem 1. FC Köln ein 1:1 beim FC St. Pauli. Die Kölner verpassten es, den Vorsprung im Abstiegskampf auszubauen, konnten aber die Distanz zu ihrem direkten Konkurrenten wahren. St. Pauli verpasste den Befreiungsschlag und bleibt auf dem Relegationsplatz.

Ein späte Erlösung im Abstiegskampf : Der 1. FC Köln hat sich im intensiven Flutlicht-Duell gegen den FC St. Pauli ein 1:1 (0:0) erkämpft und damit den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf Distanz gehalten. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase, als ein verwandelter Elfmeter von Luca Waldschmidt in der 86. Minute den Ausgleich für die Kölner sicherte, nachdem die Gastgeber durch einen Kopfball von Karol Mets in der 69. Minute in Führung gegangen waren. Diese Punkteteilung ist für Köln ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt, verpassten es jedoch, eine Vorentscheidung im Abstiegsrennen herbeizuführen. Der Vorsprung auf St. Pauli beträgt nun weiterhin fünf Punkte, was den Druck auf die Hamburger weiter erhöht.

Das Spiel am Freitagabend, das aufgrund von Fanprotesten mit Pyrotechnik fünf Minuten später angepfiffen wurde, gestaltete sich von Beginn an als ein hart umkämpftes Duell, das dem Charakter eines Abstiegs-Showdowns mehr als gerecht wurde. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, und Torchancen ergaben sich auf beiden Seiten. So scheiterte Said El Mala bereits in der siebten Minute mit einem Rechtsschuss, während Andreas Hountondji nur wenig später per Kopf die Führung für St. Pauli hätte erzielen können. Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit bot sich Hountondji in der 33. Minute, doch Kölns Torhüter Marvin Schwäbe parierte den Schuss glänzend.

Die Kölner zeigten sich nach der Pause offensivbemühter und kamen dem Führungstreffer nahe, als El Mala mit einem sehenswerten Abschluss nur die Latte traf. St. Pauli ging nach einer Ecke durch Mets verdient in Führung, doch die Freude währte nicht lange. Eine unglückliche Aktion von Mets, der Jakub Kaminski im Strafraum foulte, führte nach Videobeweis zu einem Elfmeter, den Waldschmidt eiskalt verwandelte.

Der FC St. Pauli wartet derweil seit Ende Februar auf einen Sieg und steckt weiterhin auf dem Relegationsplatz fest. Die Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Samstag, sollte diese eintreten, könnte sogar den direkten Abstiegsplatz 17 in den Bereich des Möglichen rücken, da nur noch zwei Punkte Abstand bestünden. Für die Hamburger ist diese verpasste Chance auf einen Befreiungsschlag schmerzhaft. Die Kölner hingegen haben durch das späte Remis einen wichtigen Zähler im Rennen um den Klassenerhalt eingefahren. Interimstrainer René Wagner bleibt damit auch in seinem dritten Spiel ungeschlagen und scheint dem Team neue Impulse verliehen zu haben. Die Partie verdeutlichte eindrucksvoll die Intensität und den Nervenkrieg, der im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga herrscht, und dass selbst in den letzten Spielminuten noch entscheidende Weichen gestellt werden können. Die Fans beider Lager lieferten eine beeindruckende, wenn auch teilweise problematische, Kulisse im Millerntor-Stadion. Die verpasste Möglichkeit für St. Pauli, mit einem Sieg auf vier Punkte an Köln heranzurücken, schmerzt umso mehr, da sie nun mit dem Rücken zur Wand stehen und auf Schützenhilfe angewiesen sind, während Köln den Abstand verwaltet und weiterhin gute Karten im Kampf um den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse hat





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

1. FC Köln FC St. Pauli Bundesliga Abstiegskampf Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dutzende weitere Kindesmissbrauchsanklagen gegen Ex-Betreuer in SydneyDie Zahl der Anklagepunkte gegen einen ehemaligen Kinderbetreuer aus Sydney ist auf 137 gestiegen. Ihm werden schwere Verbrechen wie die Herstellung von Missbrauchsmaterial und sexuelle Übergriffe auf Kinder vorgeworfen.

Read more »

Orban plant „vollständige Erneuerung“ • WKStA ermittelt gegen Gusenbauer • Dino-Riese entdecktGuten Morgen! Heute ist Freitag, der 17. April 2026. Das sollten Sie heute zum Start in den Tag wissen.

Read more »

Libanon wirft Israel Verstöße gegen Waffenruhe vorLibanon wirft Israel Verstöße gegen Waffenruhe vor. Angespannte Lage, neue Angriffe und internationale Vermittlung prägen den aktuellen Krisenherd.

Read more »

Afghanistanischer Fußballtrainer Ibrahim Rasool mit Bock-Preis 2026 geehrt nach sieben Jahren FluchtNach sieben Jahren auf der Flucht, geprägt von Gewalt und Angst, wurde der afghanische Fußballtrainer Ibrahim Rasool in Wien mit dem Bock-Preis 2026 ausgezeichnet. Rasool, ein ehemaliger FIFA-Schiedsrichter, musste Afghanistan nach Folter durch die Taliban verlassen und erlebte zahlreiche Pushbacks und Misshandlungen an der kroatisch-bosnischen Grenze. Nach erfolgreichem Kampf gegen eine Abschiebung in letzter Minute erhielt er Asyl in Österreich und engagiert sich nun für Geflüchtete und trainiert Frauenfußball.

Read more »

Endgültig fix! Ex-Fußball-Serienmeister am EndeNach einer gescheiterten Last-Minute-Rettungsaktion ist der Schlusspfiff für den USV Neulengbach als Bundesligist im Frauenfußball ertönt! ...

Read more »

Felbermayr: Ticketpreise für Flüge werden stark steigenKÖLN. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr erwartet infolge des Iran-Kriegs deutlich höhere Kosten für Flugreisende. 'Die Ticketpreise werden stark steigen, damit wird die Nachfrage nach Flugdienstleistungen zurückgehen', sagte der Ökonom dem Deutschlandfunk in seiner Funktion als deutscher 'Wirtschaftsweiser'.

Read more »