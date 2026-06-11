Public Viewing zum Frühstück: Café Drechsler zeigt Österreichers WM-Spiel gegen Jordanien

Das Café Drechsler im 6. Bezirk in Wien bietet eine ungewöhnliche Idee an, um Fußballfans in den Morgenstunden zu unterhalten. Während Österreichers erstes WM-Spiel gegen Jordanien um 6 Uhr morgens beginnt, wird das Lokal bereits um 5.30 Uhr seine Türen öffnen und eine Mischung aus Kaffeehauskultur und Fußballfieber servieren. Gäste können während des Spiels Kaffee, Croissants und frischen Kaffee genießen.

Österreich s erstes WM-Spiel gegen Jordanien beginnt bereits um 6 Uhr morgens, was für Fußballfans früh aufstehen bedeutet. Das Café Drechsler im 6. Bezirk reagiert darauf mit einer ungewöhnlichen Idee: Public Viewing zum Frühstück .

Das Lokal öffnet bereits ab 5.30 Uhr seine Türen und serviert eine Mischung aus Kaffeehauskultur und Fußballfieber. Gäste können während des Spiels Kaffee, Croissants und frischen Kaffee genießen. Wer lieber auf Wiener Art in den Spieltag startet, kann auch zum ersten 'Pfiff' des Tages greifen. Außerdem gibt es Mini-Leberkässemmeln als WM-Special





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