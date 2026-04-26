Pub Quiz Tirol: Wer kennt Tirol am besten?

Die Tiroler Tageszeitung veranstaltet am 5. Mai im Kulturlabor Stromboli in Hall in Tirol das erste Pub Quiz rund um das Thema Tirol. Testen Sie Ihr Wissen über Land und Leute und gewinnen Sie attraktive Preise.

Wer kennt sich in Tirol wirklich aus? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines spannenden Events, das am 5. Mai im Kulturlabor Stromboli in Hall in Tirol stattfindet.

Viele denken bei Tirol an Innsbruck oder vielleicht an das malerische Rattenberg, doch die größte Altstadt Tirols befindet sich tatsächlich in Hall. Und genau dort, am Eingang zu dieser historischen Altstadt, wird die Tiroler Tageszeitung zum ersten Mal ein Pub Quiz veranstalten, das Ihr Wissen über Land und Leute auf die Probe stellen wird. Das Quiz verspricht eine unterhaltsame und informative Zeit für alle, die sich für Tirol interessieren.

Es wurden zahlreiche knifflige Fragen zusammengestellt, die von historischen Fakten über geografische Besonderheiten bis hin zu kulturellen Eigenheiten reichen. Egal ob Sie sich als Experte betrachten oder einfach nur neugierig sind – hier ist für jeden etwas dabei. Die Teilnahme ist kostenlos, und es gibt attraktive Preise zu gewinnen. Das Stromboli, der Veranstaltungsort, ist leicht erreichbar.

Vom Bahnhof Hall aus sind es nur zehn Gehminuten, und für Autofahrer stehen zwei Parkgaragen in der Altstadt zur Verfügung. Das Quiz wird voraussichtlich zwischen 22:30 und 23:00 Uhr mit der Preisverleihung enden, das Stromboli selbst hat jedoch bis 24:00 Uhr geöffnet, sodass Sie den Abend gemütlich ausklingen lassen können. Die Anmeldung erfolgt über ein Online-Formular. Es ist möglich, sich als Team (mit 3 bis 5 Personen) oder einzeln anzumelden.

Einzelne Teilnehmer werden vor Ort zu Teams zusammengefügt, sodass jeder die Chance hat, mitzumachen und sein Wissen unter Beweis zu stellen. Die Tiroler Tageszeitung lädt alle ein, an diesem unterhaltsamen Quiz teilzunehmen und zu zeigen, dass sie mindestens genauso viel über Tirol wissen wie die Journalisten, die täglich darüber berichten. Ob Sie ein eingespieltes Team sind oder sich spontan entscheiden, mitzumachen – im Stromboli ist jeder willkommen.

Das Kulturlabor Stromboli befindet sich am nordwestlichen Eingang der Haller Altstadt und bietet eine gemütliche Atmosphäre für einen informativen und geselligen Abend. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Tirol-Wissen zu testen und vielleicht sogar einen Preis zu gewinnen. Die Veranstaltung ist eine tolle Möglichkeit, mehr über die Region zu erfahren und neue Leute kennenzulernen. Die Kombination aus Quiz, geselligem Beisammensein und der historischen Umgebung von Hall in Tirol macht dieses Event zu einem besonderen Erlebnis.

Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei, wenn es heißt: Wer woas denn sowas





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