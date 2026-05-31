Eine aktuelle Auswertung der Global Burden of Disease Study zeigt, dass psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen weltweit zugenommen haben. Besonders betroffen sind wohlhabende Länder wie Portugal, Australien und die USA.

Psychische Erkrankungen nehmen weltweit zu. Eine aktuelle Auswertung der Global Burden of Disease Study zeigt nun erstmals im Detail, in welchen Ländern die Lage besonders dramatisch ist - und wer am stärksten betroffen ist.

Demnach leiden in manchen Staaten bereits 20 Prozent der Bevölkerung an psychischen Erkrankungen. Die Studie analysierte Daten aus 204 Ländern und Regionen über einen Zeitraum von 1990 bis 2021. Wie der Spiegel berichtet, sind besonders wohlhabende Länder stark betroffen. In Portugal, Australien und den USA liegt der Anteil psychisch kranker Menschen bei etwa 20 Prozent.

In Österreich liegt die Rate bei rund 17 Prozent. Auffällig ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern: Frauen erkranken demnach deutlich häufiger an Depressionen und Angststörungen als Männer. Der Grund laut den Forschern: Frauen seien öfter von Armut betroffen, hätten weniger Zugang zu Bildung und erlebten häufiger Gewalt. Besonders alarmierend sind die Zahlen bei Jugendlichen.

Bei Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren stiegen die Behandlungszahlen für Angststörungen zuletzt stark an. In Österreich ist die Zahl zwangsuntergebrachter Minderjähriger seit 2020 um ein Drittel gestiegen. Die Wissenschaftler fordern nun mehr Investitionen in die psychische Gesundheitsversorgung - weltweit. Denn trotz der hohen Zahlen fehlt es in vielen Ländern an ausreichend Therapieplätzen und Präventionsangeboten





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Psychische Erkrankungen Depressionen Angststörungen Global Burden Of Disease Study Gesundheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wal-Experte knallhart: 'Timmy hatte nie eine Chance'Ein dänischer Professor äußert schwere Vorwürfe über den Umgang der Deutschen mit dem gestrandeten Buckelwal Timmy.

Read more »

Opernball-Hammer! So viel kostet eine Ballkarte 2027Wer am Wiener Opernball 2027 teilnehmen will, braucht nicht nur Glück bei der Kartenvergabe, sondern auch ein prall gefülltes Konto.

Read more »

So bekommt man schneller eine Gemeindewohnung in WienSo bekommt man schneller eine Gemeindewohnung in Wien

Read more »

Lokal verlangt für eine Scheibe Zitrone 70 CentRestaurantrechnung: Zitronenscheibe um 70 Cent und Wasser extra berechnet – Familie aus Oberösterreich kritisiert fehlende Transparenz.

Read more »