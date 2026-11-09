Psychiatrische Begutachtung: 85-Jährige nicht schuldfähig nach Tötungsdelikt

Das psychiatrische Gutachten bestätigt, dass die 85-Jährige zur Tatzeit wegen fortgeschrittener Demenz nicht schuldfähig war. Sie wird nun in Maßnahmenvollzug verlegt.

Die 85-Jährige, die für die Tötung ihres Schwagers angeklagt war, befand sich nicht im zurechnungsfähigen Zustand, als sie die Straftat beging. Dies bestätigte am Montagmittag ihr Anwalt Leonhard Kregcjk. Grundlage für diese Feststellung ist ein psychiatrisches Gutachten, das von der Staatsanwaltschaft Wien in Auftrag gegeben wurde. Die Begutachtung ergab, dass die Frau im Tatzeitpunkt infolge fortgeschrittener Demenz zurechnungsunfähig und damit nicht mehr schuldfähig war. Diese rechtliche Einordnung veränderte den Verlauf der anberaumten Verhandlung grundlegend.

Gutachten bestätigt Zurechnungsunfähigkeit

Die rechtliche Beurteilung der Schuldunfähigkeit stützt sich auf die medizinischen Befunde der Demenzerkrankung. Das Gutachten schloss aus, dass die Seniorin die Bedeutung ihres Handelns oder die Steuerung ihrer Handlungen nach den Anforderungen der Rechtlichkeit selbst bestimmen konnte. Aufgrund dieses Umstands kann sie nicht nach den allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuchs für ihre Taten bestraft werden. Der Ausschluss der Schuldunfähigkeit ist ein zentrales Element der strafrechtlichen Verantwortung und führt dazu, dass das Verfahren nicht in eine klassische Strafvollstreckung mündet.

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Statt einer Verurteilung und Haftstrafe stellte die Anklagebehörde den Antrag auf Unterbringung im Maßnahmenvollzug. Dieser Antrag wurde gemäß § 21 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs (StGB) formuliert. Die Staatsanwaltschaft Wien argumentierte, dass eine allgemeine Strafe hier nicht am Zweck vorbeiging, da das Hauptproblem in der psychischen Erkrankung lag. Der Fokus verschob sich somit von der Rache oder Bestrafung hin zur Therapie und Sicherung der Öffentlichkeit.

Befürchtung zukünftiger gefährlicher Handlungen

Ein entscheidender Faktor für den Antrag auf Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum war die prognostische Einschätzung des Gutachters. Es wurde befürchtet, dass die 85-Jährige unter dem maßgeblichen Einfluss ihrer Demenzerkrankung erneut Handlungen begehen könnte. Diese möglichen zukünftigen Taten wären strafbedroht und hätten schwere Folgen für die Opfer. Die Einschätzung der Gefahr durch die Erkrankung war der juristische Hebel, der die Unterbringung nach dem Maßnahmenvollzug rechtfertigte.

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Die Anordnung des Maßnahmenvollzugs dient primär dem Schutz der Allgemeinheit und der Behandlung der zugrundeliegenden psychischen Störung. Sie stellt eine präventive Maßnahme dar, die unabhängig von der persönlichen Schuld der Tat wirkt. In diesem speziellen Fall ging es darum, zu verhindern, dass die fortschreitende kognitive Beeinträchtigung zu weiteren Gewalttaten führt. Die forensisch-therapeutische Einrichtung bietet den Rahmen, um diese Risiken durch medizinische und pflegerische Maßnahmen zu minimieren.

Hintergrund des Vorfalls am 4. August

Die Ereignisse, die zu diesem Rechtsstreit führten, spielen sich in der Nacht auf den 4. August ab. Die 85-Jährige besuchte zu diesem Zeitpunkt die Wohnung ihres 78-jährigen Schwagers. Aus dem Umfeld des Paares waren bereits vorher Konflikte bekannt, die sich in der Nacht eskalierten. Die Seniorin soll ihren Schwager mit einem Wetzstein geschlagen haben. Anschließend fügte sie ihm Stichverletzungen im Brust- und Nackenbereich zu.

Ihr Verteidiger, Leonhard Kregcjk, betonte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur APA, dass die Verletzungen nicht lebensbedrohlich waren. Er verwies darauf, dass der Angriff abrupt endete, weil der Täterin die Kraft ausgegangen sei. Dies diente als Argument zur Abmilderung der Schwere der Tat, auch wenn die juristische Einordnung letztlich auf der Schuldunfähigkeit beruhte. Der verletzte Schwager floh aus der Wohnung und setzte selbst einen Notruf ab, um Hilfe herbeizurufen.

Verlauf nach dem Tatvorfall und Tod der Frau

Bei Ankunft der Einsatzkräfte zeigte die 85-Jährige aggressives Verhalten gegenüber den WEGA-Beamten. Sie bewarf die Polizisten mit Gegenständen und soll diese bedroht haben. Währenddessen kümmerten sich Mitarbeiter der Berufsrettung um den Schwager. Er erhielt eine Erstversorgung und wurde anschließend in ein Spital überstellt, wo seine medizinische Behandlung erfolgte. Die Aggression der Seniorin führte dazu, dass sie nicht freikam, sondern zunächst festgehalten wurde.

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Die Frau wurde ursprünglich in der Justizanstalt Josefstadt vorläufig untergebracht, nachdem Zweifel an ihrer Zurechnungsfähigkeit kurz nach der Festnahme aufgetreten waren. Ursprünglich war wegen versuchten Mordes ermittelt worden, der Antrag zur Unterbringung bezog sich jedoch auf absichtlich schwere Körperverletzung. Kurz nach ihrer Einlieferung in die Justizanstalt entwickelte die Seniorin eine Lungenentzündung. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus verlegt.

In diesem Spital verstarb die 85-Jährige in der Vorwoche. Durch ihren Tod wurde die anberaumte Verhandlung über die Unterbringung im Maßnahmenvollzug hinfällig, da ein Straf- oder Maßnahmenvollzug nicht mehr gegen eine Verstorbene vollzogen werden kann. Das psychiatrische Gutachten bleibt dennoch als fact-finding Dokument in den Akten der Staatsanwaltschaft Wien vorhanden. Es klärt die rechtlichen und medizinischen Umstände des Vorfalls, auch wenn keine weitere gerichtliche Entscheidung mehr gefällt wurde. Der Fall endet hiermit ohne eine gerichtliche Unterbringungsanordnung, bleibt aber ein Beispiel für die Komplexität von Demenzerkrankungen im rechtlichen Kontext.