Paris Saint-Germain (PSG) hat den Titel in der Königsklasse verteidigt, indem sie im Finale gegen Arsenal im Elferschießen die Oberhand gewannen.

Nach einer spannenden Partie hat Paris Saint-Germain ( PSG ) den Titel in der Königsklasse verteidigt. Im Finale gegen Arsenal ging es zunächst nach 90 Minuten 1:1 aus, bevor die Franzosen im Elferschießen die Oberhand gewannen.

PSG war bereits seit Beginn der Partie dominierend und konnte sich durch ihre Pressing-Maschinerie keinen gefährlichen Abschluss aufs Tor zukommen lassen. Arsenal hingegen hatte selten den Ball und konnte sich kaum konstruktiv befreien. Der Grundstein zum Titelgewinn war jedoch bereits in der 6. Minute gelegt, als Kai Havertz für Arsenal den Führungstreffer erzielte.

Ousmane Dembele gelang jedoch durch einen Foul-Elfmeter den Ausgleich. Im Elferschießen schoss Arsenals Abwehrchef Gabriel den zehnten Elfer über die Latte, während sein Teamkollege Eberechi Eze davor ebenfalls vorbeischoss. PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma parierte danach gegen Nuno Mendes. Der Titelverteidiger warf die Pressing-Maschinerie an und ließ dem Gegner keine Luft für einen geregelten Spielaufbau.

In der Nachspielzeit blockte PSG-Kapitän Marquinhos in einer am Ende vielleicht entscheidenden Aktion gegen Havertz. Dembele glich vom Punkt aus und PSG setzte ihre Dominanz fort. Nach etwas mehr als einer Stunde war Arsenals Beton jedoch geknackt, der Ausgleich fiel vom Elferpunkt durch Dembele. PSG war näher am Titelgewinn, als es den Ball kontrollierte.

Im Laufduell mit Nuno Mendes fiel Noni Madueke, der deutsche Referee Daniel Siebert winkte jedoch ab. Die Partie ging ins Elferschießen, wo die Franzosen die besseren Nerven zeigten





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