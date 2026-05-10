Pseudoalpinisten-Trend: Bergretter im Tiroler Ehrwald auf Trab

Der Bergretter Robin Lutnig warnt vor der gefährlichen neuen Entwicklung: junge Pseudobergsteiger, die sich dramatisch selbst überschätzen und in akuter Gefahr geraten. Besonders gern 'spielen' sie auf der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands, auf einer beliebten Route von Ehrwald aus.

Drei junge Pseudobergsteiger steckten am vergangenen Sonntag in einem Schneefeld am Weg zur Zugspitze fest. Sie waren über Videos in sozialen Medien auf die Tour aufmerksam geworden.

Die Bergrettung Ehrwald musste sie bergen. Besonders gern 'spielen' die jungen Pseudoalpinisten auf der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands, auf einer beliebten Route von Ehrwald aus. Allein am vergangenen Sonntag mussten die Bergretter dort gleich drei feststeckende Bergsteiger sicher ins Tal bringen. Sie haben alle sogar eine deutlich erkennbare Steigsperre ignoriert.

Oftmals handelt es sich um Freundesgruppen, die ein 'schönes' Video in den sozialen Medien quasi inspiriert haben. Sie starten ohne Tourenplanung in der Überzeugung, dass 'da eh nichts dabei sei'. Einige dieser meist unter 20-Jährigen sind in der Regel gut ausgerüstet und konditionell auf der Höhe, es fehlt ihnen aber jede Erfahrung und jedes Gespür für die Berge. Regina Poberschnigg, Stellvertreterin von Robin Lutnig, spricht von einem erschreckenden neuen Trend.

Diese jungen Leute gehen häufig stundenlang im Schnee, ohne zu bedenken, dass sie auch noch zurück oder die letzte Talfahrt der Zugspitzbahn erwischen müssen. Umdrehen gibt es für sie nicht. Die Konsequenz laut der erfahrenen Bergretterin: 'Schließlich fehlt ihnen die Kraft für den Rückweg, sie geraten in die Dunkelheit und in Panik. Dann weinen sie Rotz und Wasser und schlagen Alarm.

' Rund 30 solcher Pseudoalpinisten holten die Ehrwalder Bergretter in der noch sehr jungen Wandersaison schon aus ihren misslichen Lagen. Zum Glück blieben alle praktisch unverletzt. Im Dezember des Vorjahres wurde hingegen ein 19-jähriger Deutscher von einer Lawine aus dem Klettersteig zur Zugspitze gerissen und verschüttet. Für den jungen Mann kam damals jede Hilfe zu spät





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