Prozessbeginn gegen mutmaßlichen Taylor-Swift-Anschlagsplaner in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt beginnt der Prozess gegen einen 21-jährigen Mann, der im August 2024 einen Anschlag auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien geplant haben soll. Der Angeklagte bekennt sich teilweise schuldig, während seine Anwältin die Vorwürfe in einem anderen Fall bekämpft. Die mögliche Haftstrafe könnte zwischen wenigen Jahren und 20 Jahren liegen.

Am Dienstag wird das Landesgericht in Wiener Neustadt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, da der Prozess gegen einen 21-jährigen Mann beginnt, der im August 2024 einen Anschlag auf die Taylor-Swift-Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant haben soll.

Die drei geplanten Konzerte mit insgesamt 170.000 Fans wurden kurz vor Beginn durch die Festnahme des damals 19-jährigen Beran A. in seinem Elternhaus in Ternitz (Niederösterreich) verhindert. Der junge Mann soll ein massives Blutbad geplant haben, bei dem Fans mit einem Auto vor dem Stadion überfahren, mit Sprengstoff attackiert und mit einem Messer getötet werden sollten. Vor der Tat hatte er laut Ermittlungen einen Treueschwur auf den Islamischen Staat (IS) abgelegt.

Dies war jedoch nicht der erste Anschlagsplan des Österreichers mit mazedonisch-albanischen Wurzeln. Bereits im Februar 2024 sollte er gemeinsam mit Hasan E. in Saudi-Arabien und Arda K. in Istanbul zeitgleich Attentate verüben. Während Hasan E. in Mekka zuschlug und festgenommen wurde, zogen Beran A. und Arda K. ihre Pläne nicht durch. Der 21-Jährige äußerte sich in Nachrichten mit den Worten: 'Ich traue mich zu stechen, aber noch nicht zu sterben.

' Für beide geplanten Anschläge muss sich Beran A. nun vor Gericht verantworten. Sein Verteidiger, Anwältin Anna Mair, gab gegenüber 'Profil' bekannt, dass ihr Mandant ein Teilgeständnis ablegen werde. Er bekennt sich schuldig an den Plänen für das Taylor-Swift-Konzert, nicht jedoch an den geplanten Anschlägen im Ausland. Mair betonte, dass sie sich strikt an der Beweislage orientiere und die Geschworenen nicht für dumm verkaufen wolle.

Sie möchte den 'Menschen zeigen, der er heute ist', auch wenn sie zugibt, dass ihr Mandant damals radikalisiert war. Besonders brisant ist die Frage, wie lange Beran A. im Gefängnis bleiben könnte. Im Fall des Swift-Anschlags drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung. Da er bereits zwei Jahre in Untersuchungshaft verbracht hat, geständig ist und unter die Jugendgerichtsbarkeit fällt, könnte er nach wenigen Jahren wieder frei sein.

Deutlich härter könnte es für ihn in der Causa um den Anschlag in Mekka werden. Hier wird ihm psychische Beitragstäterschaft an einem terroristischen Mordversuch vorgeworfen. Nach österreichischem Strafrecht droht ihm die gleiche Strafe wie dem Haupttäter, also bis zu 20 Jahre Haft. Mair argumentiert jedoch, dass Hasan E. die treibende Kraft hinter den Anschlagsplänen war und ihr Mandant ihn nicht bestärken musste.

Zudem fehlen ihrer Meinung nach eindeutige Beweise für einen Mordversuch aus Saudi-Arabien. Gegen Hasan E. gibt es bis heute keine Anklage. Die Anwältin will die Mekka-Anklage bekämpfen und ihrem Mandanten eine lange Haftstrafe ersparen. Sie fühlt sich per Eid verpflichtet, das Beste für ihre Mandanten zu erreichen. Für den Beschuldigten und seinen Mitangeklagten gilt die Unschuldsvermutung





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