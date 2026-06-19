Prozess um brutale Gewaltserie in Wien startet am Wiener Landesgericht

Zwölf Angeklagte stehen vor Gericht, darunter Jugendliche und Erwachsene. Ihnen werden schwere Delikte wie Raub, Körperverletzung und Vergewaltigung vorgeworfen.

Ein Prozess um eine brutale Gewaltserie in Wien startet am Wien er Landesgericht . Zwölf Angeklagte stehen vor Gericht, darunter Jugendliche und Erwachsene. Ihnen werden schwere Delikte wie Raub, Körperverletzung und Vergewaltigung vorgeworfen.

Der Fall begann am 5. Oktober des Vorjahres, als ein Mann sich bei einem Würstelstand beschwert hatte. Die Situation eskalierte und die Jugendlichen attackierten die Männer. Ein 57-Jähriger erlitt schwere Verletzungen, ein weiterer Mann eine gebrochene Schulter.

Nur einen Tag später soll es zur folgenschweren Vergeltungsaktion gekommen sein. Die 17-jährige Tochter eines der verletzten Männer erkannte gemeinsam mit ihrem Freund einen der mutmaßlichen Angreifer. Daraufhin sollen neun Jugendliche auf drei Burschen losgegangen sein. Zwei der Opfer hatten mit dem ursprünglichen Streit überhaupt nichts zu tun.

Die Täter filmten die Gewalttaten mit ihren Mobiltelefonen und verbreiteten die Aufnahmen in sozialen Netzwerken. Die Opfer mussten mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Durch die auf Social Media verbreiteten Videoaufnahmen gelang es der Polizei, die mutmaßlichen Täter auszuforschen. Fünf von ihnen wurden in Untersuchungshaft genommen.

Elf der zwölf Angeklagten müssen sich zusätzlich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten. Den Angeklagten drohen Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren





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Gewaltserie Wien Landesgericht Angeklagte Vergewaltigung

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