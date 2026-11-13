Prozess in Wien: Psychiaterin und Oberarzt wegen Suizids eines Patienten angeklagt

Nach dem Suizid eines Patienten mit Hirntumor stehen eine Psychiaterin und ein Oberarzt in Wien vor Gericht. Der Vorwurf lautet fahrlässige Tötung.

Eine Fachärztin für Psychiatrie und ein Oberarzt der Neurochirurgie mussten sich am Wiener Straflandesgericht wegen fahrlässiger beziehungsweise grob fahrlässiger Tötung verantworten. Die Anklage bezieht sich auf den Suizid eines Mannes Mitte zwanzig, der an einem unheilbaren Hirntumor litt. Er hatte im November 2025 die psychiatrische Notfallambulanz eines großen Wiener Spitals aufgesucht und war am Folgetag tot. Beide Angeklagten bekannten sich zu Beginn des Prozesses nicht schuldig.

Der Verhandlungstag dauerte über fünf Stunden. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob das medizinische Personal mehr hätte tun müssen, um den Patienten vor dem Suizid zu bewahren. Ein Gerichtssachverständiger äußerte sich kritisch zur psychiatrischen Behandlung, warf dem Oberarzt jedoch kein medizinisches Fehlverhalten vor.

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Ablauf der Ereignisse im November 2025

Der Patient kam am 7. November 2025 mit akuten Suizidgedanken in die Akutstation des Wiener Spitals. Wenige Tage zuvor hatte er seine letzte Operation wegen des Hirntumors gehabt. Danach litt er laut Verfahren unter Bewegungseinschränkungen, Doppelbildern, Schlafstörungen und Antriebslosigkeit.

Seine Mutter, die die Absicht ihres Sohnes erstmals gehört hatte, begleitete ihn in die Klinik. Zuerst sprach der Patient allein mit der erstangeklagten Psychiaterin. Diese schilderte vor Gericht, dass der Mann im Gespräch sehr klar und orientiert gewirkt habe. Er habe angegeben, sich von akuten Suizidgedanken distanzieren zu können, und sei belastet, aber nicht in schwerer depressiver Verstimmung gewesen.

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Die Psychiaterin entließ den Patienten mit einem Schlafmittel und einer Überweisung in die gegenüberliegende Neurochirurgie. Dort wurde er über Nacht aufgenommen. Die Psychiaterin betonte, für sie sei zu diesem Zeitpunkt die Abklärung der neurologischen Symptome im Vordergrund gestanden.

Positionen der Angeklagten und des Sachverständigen

Die Psychiaterin, die seit mehr als zehn Jahren im Akutbereich arbeitet, erklärte vor Gericht, sie würde heute genauso handeln wie damals. Der Gerichtssachverständige sah das Behandlungsangebot dagegen als zu wenig haltgebend an. Er argumentierte, eine stationäre Behandlung wäre ein naheliegendes Angebot gewesen, das jedoch nicht gemacht wurde.

Der zweitangeklagte Oberarzt schilderte, der Patient sei bei der morgendlichen Visite am 8. November unauffällig gewesen. Es habe keinerlei Hinweise auf einen möglichen Suizid gegeben. Der Mann habe lediglich gesagt, dass er in der Klinik nicht schlafen könne und nach Hause wolle, was der Oberarzt menschlich nachvollziehbar nannte. Die MRT-Bilder hätten keine auffälligen Veränderungen gezeigt.

Laut Oberarzt war vereinbart, dass der Patient zu Mittag entlassen und von seiner Mutter abgeholt wird. Der Mann verließ das Spital jedoch bereits am Vormittag und nahm sich dort das Leben. Der Sachverständige stellte fest, dem Oberarzt sei kein medizinisches Fehlverhalten vorzuwerfen, er sei jedoch in eine Situation geraten, die bereits schwierig gewesen sei.

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Ein Polizeiinspektor sagte als Zeuge aus, der Patient habe dem Arzt seinen Suizid angekündigt. Dies habe der Arzt bei einem Telefonat mit der Polizei so gesagt. Der Oberarzt bestritt diese Darstellung entschieden. Er habe lediglich erklärt, dass Patienten auf seiner offenen Station grundsätzlich kommen und gehen könnten, wann sie wollen. Zudem habe er den Patienten nach der Visite nicht mehr gesehen, weil er im Operationssaal gewesen sei.

Belastung der Abteilung und offene Fragen im Verfahren

Der Oberarzt berichtete, die gesamte Abteilung sei von dem Suizid betroffen gewesen. Mitarbeitende hätten mitgelitten, weshalb einige von ihnen danach im Krankenstand gewesen seien. Die Aussagen zeigen, wie stark ein solcher Fall auch das medizinische Team in der Notfallambulanz und auf der Neurochirurgie belastet.

Der Bericht zum Prozess enthält keine Angaben zu einem Urteil. Offen bleibt damit, ob das Gericht den Vorwurf der fahrlässigen oder grob fahrlässigen Tötung für erwiesen hält. Ebenso fehlt eine Aussage darüber, wann eine Entscheidung verkündet wird.

Der Fall wirft grundsätzliche Fragen zur Versorgung von Patienten auf, die gleichzeitig an einer schweren Erkrankung und an akuten Suizidgedanken leiden. Entscheidend ist, ob eine Entlassung nach Abklärung neurologischer Symptome oder eine stationäre Aufnahme der angemessene Schritt gewesen wäre. Diese Abwägung steht im Zentrum des Verfahrens vor dem Wiener Straflandesgericht.