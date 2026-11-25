Ein 18- und ein 22-jähriger Mann müssen sich vor dem Landesgericht Leoben IS-Vorwürfen stellen. Der Prozess beginnt am Montag, ein Urteil wird noch heute erwartet.

Zwei junge Männer aus der Region Obersteiermark müssen sich am kommenden Montag vor dem Landesgericht Leoben verantworten. Die Anklage trifft sie unter anderem wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung sowie der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation. Die Verfahrensbeteiligten, darunter ein Schüler und ein arbeitsloser Mann, befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Chronologie der Terroraktivitäten ab März 2024

Der Kern der Anklage bezieht sich auf einen Zeitraum, der im März 2024 begann und sich laut den vorliegenden Dokumenten bis in den Mai 2026 erstreckt. In dieser Phase sollen die beiden Angeklagten aktiv zur Terrorismusorganisation Islamischer Staat (IS) beigetragen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, ihre Unterstützung für die Gruppe nicht nur intern, sondern auch durch die Verbreitung entsprechender Inhalte öffentlich gemacht zu haben.

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Laut dem Bericht der Zeitung "Kleine Zeitung" nutzten die Beschuldigten digitale Kommunikationswege intensiv. Insbesondere in einer WhatsApp-Gruppe gaben sie ihren radikalen Gesinnungen unmissverständlich Ausdruck. Dort sollen sie Fotos und Audiodateien geteilt haben, die eine Verherrlichung des Islamischen Staates zum Inhalt hatten. Diese digitalen Spuren bilden eine wesentliche Grundlage für die aktuellen strafrechtlichen Vorwürfe gegen die beiden Männer.

Schwerwiegende Anschlägepläne und Rekrutierung

Zusätzlich zur bloßen Unterstützung wird den Männern vorgeworfen, versucht zu haben, weitere Personen für die Terrororganisation zu gewinnen. Ein besonders schwerwiegender Punkt der Anklage ist jedoch ihre bekundete Bereitschaft, im Namen des IS Anschläge zu verüben. Dies stuft die Handlungen nicht nur als passive Sympathiebekundung ein, sondern als aktive Vorbereitung von Gewalttaten.

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Die Kombination aus der Verbreitung von Propagandamaterial und der expliziten Absicht, Angriffe durchzuführen, führt zu den gegenwärtig angedrohten hohen Haftstrafen. Die Richter werden bei der Urteilsfindung diese Eskalation der Handlungen gegen die beiden Jugendlichen, deren Alter im Prozess eine besondere Beachtung findet, berücksichtigen müssen.

Verlauf und mögliche Strafen in Leoben

Der Prozess vor dem Landesgericht Leoben ist kurz angesetzt, wobei bereits für den gleichen Tag, an dem die Verhandlung startet, mit einer Verkündung des Urteils gerechnet wird. Sollte die Verurteilung gemäß der Anklage ausfallen, drohen den beiden jungen Männern Haftstrafen zwischen einem und zehn Jahren. Diese Spannbreite der möglichen Freiheitsstrafen spiegelt die Schwere der Tatvorwürfe wider.

Trotz der jugendlichen Altersstruktur der Angeklagten gilt das österreichische Strafrecht auch hier in seiner vollen Härte. Die Unschuldsvermutung bleibt jedoch bis zum rechtskräftigen Urteil bestehen. Die Öffentlichkeit und die Medien werden in den kommenden Stunden auf die Entscheidung der Richter warten müssen, die über die Zukunft der beiden Männer in der Obersteiermark entscheiden wird.