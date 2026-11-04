Prozess gegen René Benko: Betrugsvorwurf gegen Haselsteiner-Stiftung

René Benko muss sich vor Gericht in Innsbruck wegen Betrugs und Krida verantworten. Der Kernvorwurf betrifft eine Schädigung der Haselsteiner-Stiftung um fünf Millionen Euro.

Der insolvente Immobilienunternehmer René Benko hat am Mittwochvormittag im Landesgericht Innsbruck einen neuen Strafprozess begonnen. Gegen den 49-Jährigen laufen Verfahren wegen des Verdachts auf schweren Betrug sowie betrügerischer Krida. Die Anklagepunkte beziehen sich konkret auf finanzielle Transaktionen mit dem Industriellen Hans Peter Haselsteiner und dessen Privatstiftung, die zu erheblichen Schäden geführt haben sollen.

Betrugsvorwurf bezüglich fünf Millionen Euro

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft René Benko vor, am 6. November 2023 gegenüber Hans Peter Haselsteiner oder dessen Vertretern eine unwahre Garantie abgegeben zu haben. Dieser Vorfall ereignete sich kurz vor der Insolvenz der Signa Holding. Durch diese falsche Zusicherung soll die Privat- bzw. Familienstiftung von Hans Peter Haselsteiner um rund 5 Mio. Euro geschädigt worden sein. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Stiftung durch diese Handlungen finanziell benachteiligt wurde.

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Laut den Angaben der Anklage wurden Vertreter der Stiftung dazu verleitet, etwa 3,3 Mio. Euro an die Signa Holding GmbH zu überweisen. Zudem habe man von der Rückforderung weiterer 1,7 Mio. Euro Abstand genommen. Das Geld war ursprünglich für eine andere, in Schwierigkeiten befindliche Tochtergesellschaft der Signa-Gruppe vorgesehen. Diese Summen summieren sich exakt zu dem behaupteten Schaden von insgesamt 5 Mio. Euro.

Im Zentrum der Anklage steht eine Garantieerklärung, die bescheinigte, die rund 5 Mio. Euro würden spätestens bis zum 30. Juni 2024 an die Privatstiftung zurückgezahlt. Diese Zahlung ist nicht erfolgt, was als zentrales Element des Betrugsdelikts gewertet wird. Hintergrund dieser Transaktion war ein Aktienkauf im Juni 2022. Hans Peter Haselsteiner hatte damals Signa-Development-Aktien im Wert von 5 Mio. Euro erworben. Ursprünglich sollte der Kaufpreis durch Dividenden ausgeglichen werden, doch Benko bat später um sofortige Überweisung.

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Krida-Vorwurf wegen verheimlichten Jagdgewehrs

Neben dem schweren Betrug droht René Benko auch der Vorwurf der betrügerischen Krida. Dieser spezifische Punkt dreht sich um ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro. Benko soll dieses wertvolle Objekt gegenüber dem Insolvenzverwalter und den Gläubigern verborgen oder verschwiegen haben. Die Nichtoffenlegung dieses Vermögensgegenstands wird als Teil der Krida-Handlung gewertet, die das Vermögen der Gläubiger gefährdet hat.

Die Verhandlung ist für zwei Tage angesetzt, nämlich für den Mittwoch und Donnerstag. Unter diesen Umständen kann das Gericht die Beweise prüfen und Zeugen anhören. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, sieht die gesetzliche Strafe für diese Delikte Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren vor. Dies unterstreicht die Schwere der rechtlichen Konsequenzen, die auf den Ex-Unternehmer zukommen könnten.

Zeuge Haselsteiner und Prozessverlauf

Hans Peter Haselsteiner, der 82-jährige Gründer der Strabag und langjähriger Geschäftspartner, ist als Zeuge geladen. Es handelt sich hierbei um die erste Zeugenaussage Haselsteiners in einem Strafprozess im Rahmen der gesamten Signa- bzw. Benko-Causa. Seine Aussage gilt als entscheidend für die Klärung der Umstände der Garantievereinbarung. Die Medieninteresse war beim Prozessstart vorhanden, jedoch deutlich geringer als bei den früheren Verfahren im vergangenen Jahr.

Rund 25 akkreditierte Medienvertreter waren vor Ort, um über den Verlauf der Anhörung zu berichten. René Benko erschien nicht direkt aus der Untersuchungshaft, sondern kam vom elektronisch überwachten Hausarrest aus seiner Mietwohnung in Innsbruck. Seit Mitte Oktober, nach einer Haftprüfungsverhandlung, lebt er dort unter Auflagen. Der Prozessbeginn erfolgte um 8.45 Uhr, womit die gerichtlichen Schritte offiziell in Kraft traten.