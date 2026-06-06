Prozess gegen peruanischen Präsidentschaftskandidaten Sánchez angeordnet

Zwei Tage vor der Stichwahl in Peru hat ein Richter einen Prozess gegen den linken Kandidaten Roberto Sánchez wegen falscher Angaben zur Parteienfinanzierung angeordnet. Sánchez weist die Vorwürfe zurück. Die Wahl am Sonntag bleibt davon unberührt.

Zwei Tage vor der Stichwahl um das peruanische Präsidentenamt hat ein Richter einen Prozess gegen den linken Kandidaten Roberto Sánchez wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten bei der Parteienfinanzierung angeordnet.

Richter Adolfo Farfán erklärte am Freitag, es lägen hinreichende Verdachtsmomente vor, um ein gerichtliches Verfahren gegen Sánchez zu eröffnen. Der Vorwurf: Sánchez soll der Wahlbehörde zwischen 2018 und 2020 falsche Angaben zu Finanzbeiträgen an seine Partei Juntos por el Perú gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten und zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung des Richters.

Sánchez, der zusammen mit der rechtsgerichteten Kandidatin Keiko Fujimori in die Stichwahl am Sonntag geht, wies die Vorwürfe umgehend zurück. Er bezeichnete die Anklage als politisch motivierten Versuch, ihn zu diskreditieren. Die richterliche Anordnung hat nach Einschätzung von Experten keinen Einfluss auf die Durchführung der Wahl. Sollte Sánchez die Präsidentschaft gewinnen, würde er gemäß der peruanischen Verfassung Immunität genießen.

Er hätte dann eine Woche Zeit, um Einspruch gegen die Prozesseröffnung einzulegen. Peru steckt in einer tiefen politischen Krise. Die Stichwahl zwischen Sánchez und Fujimori ist hart umkämpft. Umfragen deuten auf ein knappes Ergebnis hin.

Beide Kandidaten stehen für gegensätzliche politische Lager: Sánchez verspricht soziale Reformen und eine stärkere Rolle des Staates, während Fujimori für Wirtschaftsliberalismus und Law-and-Order-Politik steht. Die Anklage gegen Sánchez könnte die ohnehin angespannte Stimmung im Land weiter anheizen. Beobachter befürchten, dass das Verfahren unabhängig vom Wahlausgang die politische Polarisierung verschärfen könnte. Sollte Sánchez gewinnen, wird erwartet, dass seine Regierung mit einer feindseligen Opposition und einem möglicherweise voreingenommenen Justizsystem konfrontiert wird





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