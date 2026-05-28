Prozess gegen Islamisten: Angeklagte versuchen Rolle kleinzureden

Im Wiener Terrorprozess gegen zwei Islamisten (21) geht es um versuchte Terrormorde und Anschlagspläne auf ein Taylor-Swift-Konzert. Die Angeklagten bestreiten ihre aktive Rolle und schieben die Schuld auf einen Mittäter in Saudi-Arabien. Der Staatsanwalt fordert ein Zeichen gegen Terror.

Im Terrorprozess gegen die beiden Islamisten Beran A. und Arda K. (beide 21) steht der fünfte und letzte Verhandlungstag an. Die Angeklagten müssen sich unter anderem wegen Beitrags zu versuchten Terrormorden verantworten.

Beran A. räumte ein, im August 2024 Anschlagspläne auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien ausgearbeitet zu haben, was zur Absage der Konzertreihe aus Sicherheitsgründen führte. Der Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen. Der Staatsanwalt konzentrierte sich in seinem Plädoyer auf den mutmaßlichen Beitrag der Angeklagten zu einem versuchten Mord in Mekka. Ende 2023 hätten die drei Männer drei zeitgleiche Anschläge im Namen des Islamischen Staats geplant: am 11.

März 2024 sollten in Mekka, Istanbul und Dubai Polizisten oder Sicherheitsleute getötet werden. Die Täter wollten als Muslime Terrorangriffe innerhalb der muslimischen Welt starten, um besondere Aufmerksamkeit zu erregen. Während Beran A. und Arda K. aus Dubai und Istanbul unverrichteter Dinge zurückkehrten, stach Hasan E. (21) vor der Al-Haram-Moschee in Mekka einem Sicherheitsbeamten ein Messer in den Hals und verletzte vier weitere Personen, bevor er überwältigt wurde. Sein Verfahren läuft in Saudi-Arabien.

Die beiden Angeklagten versuchten, ihre Rollen herunterzuspielen und Hasan E. als treibende Kraft darzustellen. Der Staatsanwalt widersprach: Der Eindruck, den die Angeklagten hinterlassen hätten, sei nicht der von armen Mitläufern. Hasan E. habe Mitstreiter gesucht. Die Angeklagten hätten ausgesagt, dass drei Anschläge in der muslimischen Welt eher Aufstände anzetteln als einer.

Der Staatsanwalt betonte, dass auch ein bereits zur Tat Entschlossener in seiner Tat bestärkt werden könne. Er zog eine Parallele zum Prozess in Klagenfurt, wo der Attentäter von Villach eine lebenslange Haftstrafe erhalten hatte, und forderte ein Zeichen gegen Terrorpläne. Die Verteidigung wies die Beitragstäterschaft zurück. Beran A. sei kein ideologisches Mastermind, so Anwältin Anna Mair.

Niemand könne nachvollziehen, wie jemand, der so gehirngewaschen sei, die Welt sehe. Dass Hasan E. die Bestärkung nicht gebraucht habe, zeige, dass er als Einziger einen Anschlag verübt habe. David Jodlbauer, Anwalt von Arda K., pflichtete bei: Hasan E. hätte das auch alleine gemacht, er habe so viel Hass in sich. Im Gegensatz zu seinem Mandanten könne er sich bei E. keine Resozialisierung vorstellen.

Aber Arda K. sei zurückzugewinnen. Der Gerichtspsychiater erläuterte sein Gutachten zu Beran A. Dieser leide unter einer defizitären schulischen Unterentwicklung, habe alle Ausbildungen abgebrochen, konsumiere Cannabis seit dem 16. Lebensjahr und nehme Medikamente seit 18. Dennoch sei er durchaus in der Lage, Entscheidungen zu treffen.

Der Prozess zeigt die Komplexität islamistischer Radikalisierung und die Herausforderungen der Justiz im Umgang mit jungen Terrorverdächtigen. Die Entscheidung des Gerichts wird mit Spannung erwartet, da sie ein Signal gegen die Planung von Terrorakten setzen soll. Die Angeklagten haben Reue gezeigt, doch die Beweislage ist erdrückend





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