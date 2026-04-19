Prozess gegen Insassen von Göllersdorf: Fünf Männer wegen schwerer Misshandlung eines Mithäftlings angeklagt

Fünf Insassen der Justizanstalt Göllersdorf, darunter drei wegen Vergewaltigung und zwei wegen unterlassener Hilfeleistung, stehen vor Gericht. Sie sollen einen Mithäftling über Monate hinweg sexuell und körperlich misshandelt und gequält haben. Die Täter sind bereits wegen schwerster Verbrechen verurteilt.

Am 27. April beginnt am Landesgericht Korneuburg ein Prozess, der die Abgründe menschlicher Grausamkeit offenbaren könnte. Fünf Männer, die sich bereits in der Justizanstalt Göllersdorf befinden, müssen sich dort verantworten. Drei von ihnen sollen einem Mithäftling über einen längeren Zeitraum hinweg unvorstellbares Leid zugefügt haben, während die beiden anderen beschuldigt werden, tatenlos zugesehen und die Taten sogar gefördert zu haben.

Die Vorfälle sollen sich im vergangenen Herbst in der Justizanstalt Göllersdorf ereignet haben, einem Gefängnis, das ausschließlich geistig abnormen Rechtsbrechern vorbehalten ist. Diese Tatsache allein wirft bereits Fragen nach den internen Abläufen und der Sicherheit in solchen Einrichtungen auf. Die Anklageschrift spricht von erschreckenden Details, die die Schwere der Verbrechen unterstreichen und eine detaillierte juristische Aufarbeitung erfordern. Die Staatsanwaltschaft wird versuchen, die Schuld der Angeklagten nachzuweisen und eine angemessene Strafe zu fordern, die sowohl der Schwere der Taten gerecht wird als auch die Gesellschaft vor weiteren Gefahren schützt.

Die genauen Umstände, wie sie aus Ermittlungskreisen und Berichten der Presse dringen, zeichnen ein düsteres Bild. Es wird berichtet, dass die drei Hauptbeschuldigten immer wieder die Nachbarzelle ihres Opfers aufsuchten. Dort sollen sie den Gefangenen auf seinem Bett fixiert und ihn auf verschiedenste Weise missbraucht haben. Die Berichte sprechen von sexuellen Übergriffen und brutaler Gewalt, bei denen auch diverse Gegenstände zum Einsatz gekommen sein sollen. Die Zellengenossen des Opfers sollen während dieser Gräueltaten gelacht und sich über das Leid ihres Leidensgenossen amüsiert haben. Auf Befragen gaben sie später an, nicht eingeschritten zu sein, aus Angst, selbst zum Ziel des brutalen Trios zu werden. Dieses Argument der Furcht vor Vergeltung wirft die Frage auf, inwieweit die Justizanstalt Göllersdorf eine sichere Umgebung für die ihr anvertrauten Personen gewährleisten kann.

Ebenso beunruhigend ist die Aussage, dass das Wachpersonal von den Übergriffen offenbar nichts mitbekommen hat. Dies lässt Zweifel an der Effektivität der Überwachung und der Präventionsmaßnahmen innerhalb der Anstalt aufkommen. Erst als sich das Opfer an eine Sozialarbeiterin wandte und sich ihr anvertraute, nahm der Fall seinen Lauf und die schrecklichen Vorkommnisse kamen ans Licht. Die Tatsache, dass das Opfer den Mut fand, sich zu öffnen, obwohl die Täter seine Mithäftlinge waren und die Wahrscheinlichkeit einer eigenen Gefährdung hoch war, ist ein Zeichen von außerordentlicher Stärke und ein wichtiger Schritt zur Gerechtigkeit. Die Aufarbeitung dieses Falls wird zweifellos auch interne Konsequenzen für die Justizanstalt und ihre Abläufe haben müssen.

Die nun angeklagten Männer sind keine Unbekannten im System. Der mutmaßliche Rädelsführer, ein Mann namens Robert C., sitzt bereits wegen der brutalen Misshandlung seines eigenen Sohnes im Jahr 2016 in Göllersdorf. Die Taten, die ihm zur Last gelegt werden, sind grausam: Er soll sein Kind beinahe zu Tode gefoltert haben, unter anderem indem er es auf eine heiße Herdplatte setzte, würgte und bedrohte. Aber auch die Taten der beiden anderen mutmaßlichen Täter sind von extremer Gewalt geprägt. Eyob E. hat im Jahr 2019 seine Schwester auf dem Wiener Hauptbahnhof erstochen. Martin S., der dritte im Bunde, soll im Jahr 2023 seine eigene Mutter getötet und seinem Stiefvater lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Die Verbrechen, für die diese Männer bereits verurteilt sind, sind bereits erschreckend genug. Dass sie nun auch noch in der Haft zu weiteren, menschenverachtenden Taten fähig sind, unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen psychologischen Begutachtung und einer sicheren Unterbringung von Personen, die derart hohe Gefährlichkeit aufweisen.

Laut einer Analyse von Gerichtspsychiater Werner Brosch sollen alle fünf Männer zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Missbrauchsvorfälle in Göllersdorf zurechnungsfähig gewesen sein. Dies ist eine entscheidende Information für das bevorstehende Gerichtsverfahren, da sie bedeutet, dass sie für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden können. Im Falle einer Verurteilung könnten sie daher ihre Haftstrafen in Göllersdorf oder einer anderen entsprechenden Einrichtung weiter verbüßen. Die drei Hauptverdächtigen sehen sich dem Vorwurf der Vergewaltigung gegenüber. Für die beiden Zellengenossen des Opfers, die sich nun wegen unterlassener Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung verantworten müssen, liegt die Schuld darin, dass sie die Misshandlungen nicht gestoppt haben, obwohl sie dazu in der Lage gewesen wären.

Dieser Fall wirft ein Schlaglicht auf die komplexen Herausforderungen im Umgang mit geistig abnormen Rechtsbrechern und die Notwendigkeit, sowohl die Sicherheit der Allgemeinheit als auch den Schutz der Insassen zu gewährleisten.





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