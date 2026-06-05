Prozess gegen ehemalige syrische Geheimdienstvertreter in Wien

In Wien beginnt der Prozess gegen zwei ehemalige hochrangige Vertreter des syrischen Sicherheitsapparates unter Baschar al-Assad. Ihnen werden Völkerrechtsverbrechen, darunter Folter, in der Provinzhauptstadt Rakka zwischen 2011 und 2013 vorgeworfen. Der Fall wird unter dem Weltrechtsprinzip verhandelt und markiert ein Novum für Österreich.

Khaled H. sitzt regungslos auf der Anklagebank, seine Augen hinter einer roten Brille starr nach vorne gerichtet. Als ihm im Wiener Straflandesgericht ein Foto vorgelegt wird, reagiert der ehemalige Militär und Geheimdienst -General jedoch aufgebracht.

Das Foto zeigt ein düsteres Kellerabteil mit einem kreuzförmigen Brett, das durch ein Klappscharnier geteilt ist - ein berüchtigtes Foltergerät, das in syrischen Geheimdienstkreisen als "fliegender Teppich" bezeichnet wurde. Es ermöglicht, die Beine des Opfers zum Kopf zu falten und verursacht enorme Schmerzen im unteren Rücken. Khaled H., der seit Dezember 2024 in Österreich in Untersuchungshaft sitzt, behauptet, nur nachträglich von diesem Gerät gehört zu haben.

Der Prozess in Wien richtet sich gegen zwei hochrangige Vertreter des syrischen Repressionsapparates unter Baschar al-Assad: Khaled H., ehemaliger Leiter des Allgemeinen Sicherheitsdienstes in Rakka, und Mussab A., einen früheren leitenden Kriminalpolizisten. Ihnen werden Verbrechen zwischen 2011 und 2013 in der Provinzhauptstadt Rakka zur Last gelegt, als Sicherheitskräfte mit großer Härte auf Proteste reagierten. Beide Angeklagte, die seit Jahren in Österreich leben, plädieren auf nicht schuldig und drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Der Prozess findet unter dem Weltrechtsprinzip statt, das die Verfolgung schwerer Straftaten wie Völkerrechtsverbrechen unabhängig vom Tatort ermöglicht - ähnlich wie bereits in Deutschland und Frankreich. Der Richter zeigt ein Video, das Männer zeigt, die über Sandsäcke klettern, die ein Tor versperren, und so Zugang zu einer Einrichtung des Allgemeinen Geheimdienstes gewinnen. Es handelt sich um die Zweigstelle 335, die in einer umfunktionierten Schule in Rakka untergebracht war. Im Keller befanden sich Zellen, in die festgenommene Demonstranten gebracht wurden.

Laut Anklage folgte ein standardisiertes Prozedere: Die Neuankömmlinge wurden im Hof ausgezogen und das Wachpersonal verprügelte sie im Rahmen einer "Willkommensparty" bis zu einer Stunde lang, bevor sie ins Obergeschoss zum Verhör geführt wurden. Khaled H., der in dieser Einrichtung sein Büro und einen Schlafplatz hatte, bestreidet, Schreie von Gefolterten gehört zu haben, obwohl Opfer von "schalldurchlässigen" Wänden berichteten.

Als dem Richter ein Foto seines früheren Büros gezeigt wird, in dem Bücher standen - H. gibt an, gerne zu lesen -, behauptet er, der Raum sei heute verwüstet, aber früher mit Büchern gefüllt gewesen. Die Anklageschrift listet zahlreiche Foltermethoden auf: Schläge mit Stöcken, Gürteln, Gartenschläuchen und Gewehrkolben, Elektroschocks sowie Tritte mit Militärstiefeln.

Ein Häftling soll einen Tag lang an den Armen an die Decke gekettet worden sein, ein anderer durch Schläge in den Genitalbereich so stark verletzt, dass er zeugungsunfähig blieb. Ein medizinischer Sachverständiger bestätigt dies. Von den 21 Opfern leiden alle nach Angaben eines psychiatrischen Gutachters an posttraumatischen Belastungsstörungen oder anderen psychischen Erkrankungen. Khaled H. behauptet, keine Gewalt angeordnet zu haben, räumt aber ein, dass Mitarbeiter möglicherweise Fehlverhalten zeigten.

Er gibt an, sich darauf beschränkt zu haben, Verhaftete zur Unterschrift unter schriftliche Erklärungen zu bewegen, in denen sie zusicherten, "nie wieder zu demonstrieren". Gleichzeitig stellt er sich als Regimegegner dar, der mit "säkularen, marxistischen Teilen der Opposition" sympathisierte und für den Baschar al-Assad "gleich schlimm wie der IS" sei. Er betont, Verständnis für die Demonstranten gehabt zu haben





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