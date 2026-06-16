Proteste vor Iran-Spiel: Exil-Iraner demonstrieren in Los Angeles gegen das Regime

Tausende iranische Demonstranten versammelten sich vor dem WM-Spiel zwischen Iran und Neuseeland in Los Angeles. Sie protestierten gegen das Regime in Teheran und pfiffen die Nationalhymne. Sportlich endete die Partie 2:2.

Vor dem Spiel des Iran gegen Neuseeland bei der Fußball -Weltmeisterschaft fanden in Los Angeles massive Proteste von Regimegegner n statt. Tausende Exil- Iran er versammelten sich Stunden vor dem Anpfiff vor dem SoFi Stadium, um gegen die Islamische Republik zu demonstrieren.

Sie skandierten Parolen gegen die Regierung in Teheran und schwenkten die historische Löwen-und-Sonne-Flagge, die heute als Symbol der Opposition gilt. Viele Iraner betrachten die Nationalmannschaft nicht als Team des Volkes, sondern als Aushängeschild des Regimes. Die Sicherheitsvorkehrungen waren extrem hoch: Neben der örtlichen Polizei patrouillierten auch SWAT-Einheiten, FBI-Agenten und weitere Sicherheitskräfte. Trotz der angespannten politischenAtmosphäre blieb die Stimmung friedlich.

Auch innerhalb des Stadions machten die Fans ihre Haltung deutlich: Als die iranische Nationalhymne vor dem Spiel erklang, wurde sie von lautstarken Pfiffen begleitet. Gleichzeitig erhielt die Mannschaft während der Partie von Teilen der iranischen Anhänger Unterstützung. Sportlich lieferten sich Iran und Neuseeland ein spannendes und torreiches Duell. Die All Whites gingen zweimal in Führung, doch der Iran glich jeweils aus.

Mohammad Mohebbi und Ramin Rezaeian erzielten die Tore zum 2:2-Endstand. Das Unentschieden war das Ergebnis einer offensiv geführten Begegnung, in der beide Mannschaften Chancen hatten. Mit diesem Punkt kehrte der Iran mit einer gewissen Zufriedenheit aus der Vorrunde zurück, während Neuseeland sich über einen wertvollen Punkt im Rennen um das Achtelfinale freuen konnte. Die Proteste der iranischen Gemeinde in Los Angeles unterstreichen, dass diese Weltmeisterschaft für Iran nicht nur sportlich, sondern vor allem politisch ist.

Die Exilgemeinde nutzte die weltweite Aufmerksamkeit des Turniers, um auf die repressive Politik in ihrer Heimat aufmerksam zu machen. Die Entscheidung, die historische Flagge zu schwenken, war eine klare Botschaft an die internationale Gemeinschaft. Gleichzeitig zeigt die Reaktion im Stadion, dass die Meinungen unter iranischen Fans gespalten sind: Während einige die Mannschaft aus politischen Gründen ablehnten, feuerten andere sie trotz aller Differenzen an.

Der politische Kontext wurde zusätzlich durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump verstärkt, man habe eine Einigung über das Ende des Krieges mit dem Iran erzielt. Diese Erklärung sorgte für weitere Verunsicherung und machte das Spiel zu einem Ereignis, das über den Sport hinausging. Die Kombination aus sportlichem Wettkampf und politischem Protest charakterisierte diesen Auftritt des Iran bei dieser WM und setzte ein Zeichen, das in den kommenden Tagen weiter nachhallt





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