Bei Bildungsdemonstrationen in Wien kam es zu Auseinandersetzungen. Etwa 100 Demonstranten drangen zum Parlament vor, während der internationale Jugendstreik fortgesetzt wird.

Bei einer Demonstration für bessere Bildung und gegen Militarisierung in Wien ist es am Freitag vormittag zu eskalierenden Tumulten gekommen. Rund 100 Demonstranten, die sich nach der ursprünglichen Kundgebung vom Hauptuni-Gelände abspalteten, marschierten Richtung Parlament sgebäude. Die Wiener Polizei reagierte mit einer massiven Präsenz und bereitete sich auf die Auflösung der illegalem Demonstration vor, was zu Konflikten mit den Teilnehmern führte.

Eskalation vor der Universität und dem Parlament

Die Lage spitzte sich wenige Minuten vor 12 Uhr auf der Rampe der Universität am Wiener Ring zu. Zuvor hatte seit 9.30 Uhr eine friedliche Demonstration stattgefunden, deren Motto lautete: Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege. Die Polizei löste die ursprüngliche Aktion jedoch gewaltsam auf, wobei es mindestens zu einer Prügelei kam. Daraufhin bildete sich eine separate Gruppe, die sich nicht auflöste.

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Laut Augenzeugenbeständen diese Gruppe aus etwa 100 Personen. Viele Demonstranten trugen schwarze Kapuzen, und es waren Palästina-Fahnen erkennbar. Die Situation verschärfte sich, als Pyrotechnik gezündet wurde, was Umstehende sichtlich schockierte. Die Gruppe bewegte sich zunächst durch den Christkindlmarkt, bevor sie auf den Ring zog und schließlich das Parlamentsgebäude erreichte.

Polizeieinsatz und rechtliche Einordnung

Das Gebiet um das Parlament war von den Beamten vollständig abgeriegelt. Die Polizei stand den Demonstranten mit Helmen und Schildern in vorderster Linie gegenüber. In öffentlichen Durchsagen warnten die Beamten vor einer Auflösung der Aktion und kündigten an, notfalls auch mit Gewalt vorzugehen, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.

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Die Eskalation ist Teil eines größeren internationalen Kontextes. Die Proteste in Wien sind eingebettet in einen internationalen Jugendstreik, der am Freitag stattfindet. In mehr als 25 europäischen Ländern und rund 400 Städten sind weltweit Kundgebungen geplant und durchgeführt worden, um die Forderungen der Jugendlichen zu unterstreichen.

Forderungen der Jugendorganisationen

Hinter den Aktionen steht ein Bündnis aus mehr als 50 Jugend- und Studentenorganisationen. Die Teilnehmer fordern deutlich höhere staatliche Investitionen in das Bildungssystem sowie leistbares Wohnen und konsequenten Klimaschutz. Gleichzeitig setzen sie ein klares Zeichen gegen eine weitere militärische Aufrüstung in Europa und treten aktiv gegen die Einführung einer Wehrpflicht ein.

Auch die politische Solidarität mit den Palästinensern zählt zu den zentralen Anliegen der Demonstranten. In Österreich beteiligen sich namhafte Organisationen wie Attac, Fridays for Future, die Initiative Uni streikt!, die Bewegung Schule brennt! und die Sozialistische Jugend an den Protesten. Diese Bündnisse versuchen, über den reinen Bildungsaspekt hinaus auch gesellschaftspolitische Themen auf die Agenda zu setzen.

Verkehrssituation und weitere Demonstrationen

Die Proteste haben erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in der österreichischen Bundeshauptstadt. Autofahrer müssen am Freitag vor allem im Bereich der Ringstraße, entlang der Zweierlinie, am Karlsplatz und am Schwarzenbergplatz mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Auch auf wichtigen Zufahrten zur Innenstadt drohen Staus, was den Arbeitsalltag vieler Wiener beeinträchtigt.

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Der ÖAMTC rät dringend dazu, auf die U-Bahn umzusteigen oder die betroffenen Bereiche großräumig über den Gürtel beziehungsweise die A23 zu umfahren. Für den weiteren Tagesablauf ist in Wien eine weitere Demonstration angekündigt. Ab 15 Uhr sammeln sich die Teilnehmer am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof.

Gegen 15.30 Uhr soll der neue Protestzug über die Mariahilfer Straße und den Ring zum Heldenplatz ziehen. Die Organisatoren wollen mit dieser zweiten Welle zeigen, dass die Forderungen nach Bildungsgerechtigkeit und Frieden weiter bestehen. Die Polizei wird auch an diesem Nachmittag mit erhöhtem Einsatz rechnen, um die Sicherheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten.