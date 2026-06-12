Proteste gegen Trump-Investition in Albanien: Rama verteidigt Resort-Projekt und attackiert Presse

In Albanien formiert sich Widerstand gegen ein geplantes Luxusressort von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Ministerpräsident Edi Rama gerät unter Druck, weist alle Vorwürfe jedoch zurück und liefert sich eine hitzige Auseinandersetzung mit Journalisten. Die Proteste, angeführt von Umweltaktivisten und Oppositionsanhängern, fordern den Schutz der Narta-Lagune und Ramas Rücktritt.

Donald Trump s Schwiegersohn Jared Kushner plant in Albanien den Bau eines Luxusressort s. Das Vorhaben hat massive Proteste ausgelöst. Ministerpräsident Edi Rama steht unter Druck, verteidigt jedoch das Projekt und kritisiert gleichzeitig die Presse.

Die Demonstrationen richten sich gegen die geplante Bebauung der Narta-Lagune, eines wichtigen Feuchtgebiets, und haben sich zu einer breiteren Bewegung gegen die Regierung entwickelt. Rama betonte in einer langen und emotionalen Pressekonferenz, dass sein Land sich nicht zwischen Natur und Entwicklung entscheiden müsse und bezweifelte, dass die Aufregung ohne den Trump-Bezug ähnlich wäre. Die Protestierenden, für die Flamingos zum Symbol geworden sind, kritisieren die Umweltzerstörung und fordern Ramas Rücktritt





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