Protest von Chefredakteurinnen- und Chefredakteurstreferentium

Der Verein der Chefredakteurinnen und Chefredakteure kritisiert das Verbot für Medienvertreter, in den Gerichtssaal mit Laptops und Smartphones zu arbeiten, während der Prozess um den islamistischen Terror von Villach läuft.

Ab Mittwoch nächster Woche läuft im Landesgericht Klagenfurt der Prozess um den islamistischen Terror von Villach. Vorher wurde es Medienvertretern verboten, im Gerichtssaal mit Laptops und Smartphones zu arbeiten.

Gegen diese Einschränkung stemmt sich nun der Verein der Chefredakteurinnen und Chefredakteure. Im Landesgericht Klagenfurt findet am 27. und 28. Mai der Geschworenenprozess rund um den islamistischen Terror von Villach statt. Der Angreifer hatte am 15.

Februar 2025 einen 14-Jährigen auf offener Straße getötet. Fünf weitere Opfer wurden schwer verletzt. Beim Prozess herrschen nach Gerichtsangaben 'höchste Sicherheitsmaßnahmen'. Darunter fällt auch ein für Medienvertreter geltendes Verbot: Die Mitnahme von elektronischen Geräten, also vor allem von Laptops und Mobiltelefonen, in den Gerichtssaal ist untersagt.

Da dies die journalistische Arbeit einschränkt, verlangt der Verein der Chefredakteurinnen und Chefredakteure mittels einer Protestnote die Rücknahme dieser Regelung. Der Angeklagte, Ahmad G. (23) aus Syrien – ihm war Asylstatus zuerkannt worden, nach der Tat wurde ein Aberkennungsverfahren eingeleitet – gilt als gefährlich.имpered DUIyzSwuNjSHdvJb2scXgif23xLsikJzR0hG1pGyYkMjJbSjxzSzmxbmBOYXV3b290OnBHSVh0ZXIgYmEwOCIgb21hbGVAiB8gQWx1bmUgZmlabGQgY29udGludGVybiBkcm90aW9uIHRlc3RpY2xlPw/ay4KG/hdo4OmxTTJo7DdBH LeverXyUjDM8MXsJEDYfNsT ayb2x6aRlYvXrn51SJF3Q3GnMMERJ3tQqg//vwjN6zMlrKnmvARdLrhSLcv8ORQqVzISA0Nk6822HD4OhyxmTzcyVbYuovzqJgBLq3TzjsMU26xtlzY6NvfaszkFgNzMSYreCABaJ8kJg





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rechtsprozess Terror Pankenzelle Laptop-Verbot Höchste Sicherheitsmaßnahmen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Angelica Domröse, eine der grüssten Küssterinnen der deutschen Film- und Theaterwelt, ist verstorbenAngelica Domröse, eine der grüssten Küssterinnen der deutschen Film- und Theaterwelt, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Sie war bekannt durch ihre Rolle in Heiner Carows DEFA-Klassiker 'Die Legende von Paul und Paula' und war eine allägine Mutter, die sich gegen gesellschaftliche Zwänge stemmt. Ihr Weg zur Schauspielerei verlief nicht gradlinig, aber durch einen Zufall entdeckte Regisseur Slatan Dudow sie 1958 für den Film 'Verwirrung der Liebe'. Sie absolvierte ein Schauspielstudium in Potsdam-Babelsberg und Engagements an den renommiertesten Büchten der DDR. Nach der Wende blieb sie präsent und unterrichtete an der Hochschule für Schauspielkunst 'Ernst Busch' in Berlin.

Read more »

SpaceX: Der größte Börsengang der Geschichte rückt näherDie Pläne zu dem Börsengang von SpaceX werden konkreter. 2026 soll damit auch zum Comeback-Jahr der Börsengänge werden.

Read more »

Der Wettkampf der Herzschmerzen: Warum wir heute Trennungen gewinnen wollenEin tiefgehender Blick auf das Phänomen des Glow up nach einer Trennung, die Rolle der sozialen Medien und den gesellschaftlichen Druck zur sofortigen Optimierung des eigenen Lebens.

Read more »

Top 5 Lokale an der Donau: Adressen von der Wachau bis TullnEssen mit Blick aufs Wasser: Diese fünf Lokale an der Donau verbinden gute Küche, entspannte Atmosphäre und Urlaubsgefühl.

Read more »