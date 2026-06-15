Produktwarnung für FOODMAKER BOWL RIGATONI CHICKEN TOMATO 375G

Der Lieferant Star Meal N.V. informiert über einen Fehler beim Aufdruck des Mindesthaltbarkeitsdatums auf einzelnen Verpackungen der FOODMAKER BOWL RIGATONI CHICKEN TOMATO 375G. Kunden sollten vom Verzehr des Produkts absehen, da das tatsächliche Mindesthaltbarkeitsdatum mittlerweile überschritten ist.

Für die FOODMAKER BOWL RIGATONI CHICKEN TOMATO 375G , die bei Billa verkauft wurde, ist eine Produktwarnung veröffentlicht worden. Der Lieferant Star Meal N.V. informiert über einen Fehler beim Aufdruck des Mindesthaltbarkeitsdatum s auf einzelnen Verpackungen.

Demnach wurde statt des korrekten Datums 10.06.2026 lediglich 0.06.2026 aufgedruckt. Kunden waren bereits am 10. Juni über den fehlerhaften Aufdruck informiert worden. Da das tatsächliche Mindesthaltbarkeitsdatum mittlerweile überschritten ist, weist der Hersteller darauf hin, dass das Produkt nach dem 10.

Juni 2026 nicht mehr verzehrt werden darf. Wer das Fertiggericht noch zu Hause hat, sollte daher vom Verzehr absehen. Der betroffene Warenbestand wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Kunden können das Produkt auch ohne Kassenbon zurückgeben, der Kaufpreis wird im jeweiligen Handelsbetrieb erstattet.

Star Meal N.V. bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei den Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Zudem wird betont: Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist





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Produktwarnung FOODMAKER BOWL RIGATONI CHICKEN TOMATO 375G Mindesthaltbarkeitsdatum Star Meal N.V.

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