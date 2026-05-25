Pro-Palästina-Aktivisten-Tumult am Flughafen Wien-Schwechat: Julian Schütter und Polizeieinsatz

Pro-Palästina-Aktivisten zogen lautstark durch das Terminal des Flughafens Wien-Schwechat und skandierten die umstrittene Parole "from the River to the Sea", die von Kritikern als Forderung nach der Auslöschung Israels interpretiert wird. Drei österreichische Staatsbürger, darunter Julian Schütter, wurden in Israel festgehalten und später festgenommen. Der Polizeieinsatz endete mit der Fixierung des ehemaligen Sportlers.

Am Flughafen Wien-Schwechat ereignete sich am Montag ein Tumult bei der Rückkehr von Pro-Palästina-Aktivisten . Julian Schütter , ehemaliger ÖSV-Abfahrer, wurde von der Polizei festgenommen. Die Unterstützer und Rückkehrer zogen lautstark durch das Terminal des Flughafens Wien-Schwechat und skandierten die umstrittene Parole "from the River to the Sea".

Kritiker sehen in diesem Slogan die Forderung nach der Auslöschung Israels. Die Aktivisten hatten zuvor versucht, aus "humanitären Gründen" die Seeblockade vor Gaza zu durchbrechen. Drei österreichische Staatsbürger, darunter Schütter, wurden daraufhin in Israel festgehalten. Als die Situation eskalierte, griffen rund zehn österreichische Polizeibeamte vor Ort ein.

Videos der Aktivisten zeigen nun tumultartige Szenen des Einsatzes. Julian Schütter wurde von den Polizisten am Boden fixiert und festgenommen. Die Beamten wurden im Nachhinein mit Clown-Emojis verhöhnt. Julian Schütter sprach später über seine Festnahme aus.

Er erklärte den Grund für das Einschreiten der Exekutive aus seiner Sicht: "Ich wurde verhaftet, weil ich anscheinend zu laut war und im Terminal im Weg gelegen bin". Während des Zugriffs der Beamten schrien anwesende Unterstützer "Polizeigewalt!

" und versuchten, den Polizisten den Weg zu versperren. Die Gesetzeshüter hielten den Vorwürfen der Aktivisten direkt vor Ort entgegen und rechtfertigten ihr Vorgehen gegen die Gruppe. Der Einsatz endete mit der Fixierung des ehemaligen Sportlers





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