Privatkonkurs Meischberger: Erste Ausschüttung an Gläubiger in der Buwog-Affäre

Im Privatkonkurs von Walter Meischberger werden erstmals rund 1,3 Millionen Euro an Gläubiger ausgeschüttet. Der Großteil fließt an die Republik Österreich infolge eines Vermögensfunds in Liechtenstein.

Im Rahmen des Privatkonkurs es des im Buwog-Prozess verurteilten ehemaligen FPÖ-Generalsekretärs und Lobbyisten Walter Meischberger erfolgt nun die erste finanzielle Beteiligung der Gläubiger. Nach einer Prozessdauer von rund drei Jahren wurde durch den Masseverwalter Jakob Wöran die Auszahlung von insgesamt rund 1,3 Millionen Euro angeordnet. Dieser Vorgang markiert einen bedeutenden Durchbruch im langjährigen Streitfall, der sich um die Privatisierung der Bundeswohnungsgesellschaften dreht.

Erste Zahlungen durch Vermögen in Liechtenstein

Die notwendige Liquidität für diese Ausschüttung wurde durch die Sicherstellung von Vermögenswerten im benachbarten Liechtenstein generiert. Das Verfahren wurde durch einen Bericht der Zeitung "Standard" am Donnerstag bekannt. Demnach flossen insgesamt 2,1 Millionen Euro in die Konkursmasse, da der Masseverwalter verschiedene Konten im Fürstentum freischalten konnte. Ein Teil dieser Summe verbleibt vorerst im Ausland, um weitere Prozesse abzuwickeln. Der Großteil der verfügbaren Mittel wird an die Republik Österreich weitergeleitet. Von den auszuschüttenden 1,3 Millionen Euro entfallen knapp 90 Prozent auf den Fiskus. Dies entspricht einem Anteil von rund 1,1 Millionen Euro. Der Rest verteilt sich auf andere Gläubiger, die am Insolvenzverfahren beteiligt sind.

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Rechtliche Grundlagen und Gläubigerstruktur

Der Masseverwalter Jakob Wöran von der Kanzlei Abel hatte im Oktober beim Landesgericht Korneuburg den Antrag auf eine Zwischenverteilung gestellt. Das Gericht genehmigte diese Maßnahme und legte die Quote auf zehn Prozent fest. Die Entscheidung ermöglichte es, die ersten Mittel an die Betroffenen auszuzahlen. Die Struktur der Gläubiger ist im Fall Meischberger eindeutig. Da die Forderungen der Republik Österreich den weitaus größten Teil der Gesamtsumme ausmachen, profitiert der Staat in diesem Schritt am erheblichsten. Die rechtliche Grundlage für diese Verteilung basiert auf den Urteilen des Buwog-Prozesses. In diesem Verfahren wurden mehrere führende Politiker und Wirtschaftsvertreter verurteilt. Die Solidarhaftung der Verurteilten spielt dabei eine zentrale Rolle für die Rückforderung von Geldern.

Hintergrund der Buwog-Verurteilungen

Der zugrundeliegende Rechtsstreit betrifft die Privatisierung der Bundeswohnungsgesellschaft Buwog. In dem langjährigen Verfahren wurden mehrere hohe Funktionäre zur Verantwortung gezogen. Dazu zählen der Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, der Ex-Lobbyist Peter Hochegger und der Immofinanz-Chef Karl Petrikovics neben Walter Meischberger. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen vor, illegale Provisionen erhalten zu haben. Die Republik Österreich forderte ursprünglich 9,6 Millionen Euro an Provisionen zurück, die damals geflossen sind. Das Gericht sprach den staatlichen Interessen samt Zinsen rund 13 Millionen Euro zu. Alle Verurteilten haften solidarisch für die Summe. Das bedeutet, dass der Staat auswählen kann, von wem er die Rückzahlung verlangt. Der gezahlte Betrag kann sich der Schuldner dann von den anderen Kontrahenten zurückholen.

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Konkurse der Verurteilten und offene Forderungen

Die Situation verschärft sich durch den Insolvenzantrag mehrerer Hauptbetroffener. Walter Meischberger, Peter Hochegger und Karl-Heinz Grasser befinden sich alle im Privatkonkurs. Dies schränkt die Möglichkeiten zur vollständigen Rückzahlung der staatlichen Forderungen erheblich ein. Als einziger nicht insolventer Schuldner bleibt vor allem Karl Petrikovics übrig. Er ist der Chef des Unternehmens Immofinanz und damit eine potenzielle Quelle für die beglichene Summe. Die wirtschaftliche Lage der anderen Verurteilten erschwert die Rückgewinnung der gesamten Staatsschulden. Petrikovics hat im Verfahren eine andere Position bezogen. Er meldete nachträglich Forderungen in Höhe von rund 11,7 Millionen Euro in Meischbergers Insolvenz an. Diese Forderungen wurden vom Insolvenzgericht jedoch nicht anerkannt. Der Grund liegt darin, dass sie als gegenseitige Ansprüche gewertet wurden, die nicht zur Verrechnung zugelassen sind.

Auswirkungen und weitere Schritte im Verfahren

Die aktuelle Ausschüttung hat direkte Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Konkursverfahrens. Die Republik Österreich wird mit rund 1,1 Millionen Euro aus der Masse aussteigen. Dieser Schritt reduziert die offene Forderung des Staates, schafft aber auch neue Spannungen im Verhältnis zu den anderen Gläubigern. Da die solidarische Haftung besteht, könnte der Staat versuchen, weitere Mittel von anderen Beteiligten einzufordern. Dies könnte zu neuen Rechtsstreitigkeiten führen. Die Situation rund um die Buwog-Affäre bleibt hochkomplex. Die Frage, wer am Ende die volle Summe von 13 Millionen Euro begleicht, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Verurteilten hoffen auf eine Entlastung durch die Insolvenz. Der Staat hingegen wird alle legalen Mittel ausschöpfen, um die öffentlichen Mittel zurückzuerhalten. Die weitere Entwicklung hängt stark von den Vermögen der nicht insolventen Parteien ab. Auch die Liquidierung weiterer Assets in Liechtenstein könnte zusätzliche Mittel freisetzen. Bislang bleibt jedoch nur ein kleiner Bruchteil der Gesamtforderung durch die Ausschüttung gedeckt. Die Gläubiger müssen mit weiteren längeren Wartezeiten rechnen.