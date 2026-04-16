Privatinsolvenzen in Österreich: Leichter Rückgang im 1. Quartal 2026, aber finanzielle Anspannung bleibt

Die Zahl der Privatkonkurse in Österreich ist im ersten Quartal 2026 um 4,6 Prozent gesunken. Experten warnen jedoch vor einer trügerischen Entspannung, da hohe Lebenshaltungskosten und wirtschaftliche Unsicherheiten viele Haushalte weiterhin unter Druck setzen. Die 40- bis 49-Jährigen sind am stärksten betroffen. Eine mögliche Verlängerung der Entschuldungsdauer könnte kurzfristig zu einem Anstieg der Fälle führen.

Im ersten Quartal des Jahres 2026 wurden in Österreich insgesamt 2160 Privatkonkurse verzeichnet. Dies entspricht einem Rückgang von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Trotz dieser leichten Abnahme ist die finanzielle Situation vieler privater Haushalte nach wie vor angespannt. Dies geht aus einer aktuellen Analyse des Informationsdienstleisters CRIF hervor.

Anca Eisner-Schwarz, Geschäftsführerin von CRIF Österreich, betont, dass die aktuellen Zahlen nicht als nachhaltige Entspannung interpretiert werden dürfen. Zahlreiche Haushalte stehen weiterhin unter erheblichem finanziellem Druck. Insbesondere die anhaltend hohen Preise für Energie und Lebensmittel belasten die Budgets erheblich und wirken nach wie vor stark nach. Viele Menschen sehen sich gezwungen, ihre vorhandenen finanziellen Rücklagen aufzubrauchen, um laufende Kosten wie Miete, Kreditraten und alltägliche Ausgaben decken zu können.

Für das gesamte Jahr 2026 prognostiziert CRIF einen Anstieg auf bis zu 9000 Privatkonkurse, was über den 8761 Fällen des Jahres 2025 liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich die wirtschaftlichen Unsicherheiten zeitverzögert in den Insolvenzstatistiken niederschlagen werden.

Die Analyse zeigt auch deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Im ersten Quartal 2026 waren die 40- bis 49-Jährigen am stärksten betroffen, mit 610 registrierten Fällen. Auf den Plätzen folgen die 30- bis 39-Jährigen mit 527 Fällen und die 50- bis 59-Jährigen mit 441 Fällen. Bei der Altersgruppe der über 60-Jährigen wurden 381 Privatkonkurse gezählt. Die geringste Anzahl an Fällen, nämlich 201, wurde bei den jüngsten Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren verzeichnet.

Die Ursachen für Privatinsolvenzen sind vielfältig und oft eine Kombination aus mehreren Faktoren. Eine wesentliche Rolle spielt die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, die viele Menschen in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Darüber hinaus können einschneidende Lebensereignisse wie schwere Krankheiten, Scheidungen oder andere unerwartete Veränderungen der Lebenssituation dazu führen, dass bestehende finanzielle Verpflichtungen nicht mehr erfüllt werden können. Allerdings gibt es auch hier Unterschiede zwischen den Alterskohorten: Jüngere Menschen verfügen häufiger über keine ausreichenden finanziellen Rücklagen, um unerwartete Ausgaben abzufedern. Bei älteren Menschen sind es oft strukturelle Belastungen wie steigende Miet- und Energiekosten, die in Verbindung mit einem möglichen Partnerverlust zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage führen können.

Ein entscheidender Faktor für die weitere Entwicklung der Privatkonkurse ist die aktuelle gesetzliche Regelung zur Entschuldung. Derzeit ist eine Entschuldung innerhalb von drei Jahren möglich. Diese Regelung läuft jedoch im Juli aus. Sollte danach eine längere Dauer für die Entschuldung gelten, ist kurzfristig mit einem Anstieg der Privatkonkurse zu rechnen. Viele Betroffene könnten versucht sein, noch vor Inkrafttreten der neuen, potenziell ungünstigeren Regelung einen Antrag auf Privatinsolvenz zu stellen. Dies würde zu einem kurzzeitigen Schub bei den gemeldeten Fällen führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die finanzielle Belastung vieler heimischer Haushalte kein temporäres Phänomen ist, sondern strukturelle Ursachen hat. Der leichte Rückgang der Privatkonkurse im ersten Quartal 2026 stellt daher eher eine Momentaufnahme dar. Im weiteren Jahresverlauf könnten sowohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch die regulatorischen Gegebenheiten die Verschuldungslage negativ beeinflussen und zu einer erneuten Zunahme der Insolvenzen führen. Es ist daher ratsam, dass sich Betroffene frühzeitig über ihre Möglichkeiten informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um ihre finanzielle Situation zu stabilisieren und weiteren Problemen vorzubeugen. Bitte wechseln Sie zu einem unterstützten Browser wi





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