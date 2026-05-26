Private Insel Makri im Ionischen Meer zum Verkauf: Keine Luxus-Infrastruktur, aber Waldgebiet und Natura 2000-Status

Eine private Insel in Griechenland, Makri, wird für 247.000 Euro versteigert. Obwohl es sich um eine Inselgruppe der Echinaden im Ionischen Meer handelt, gibt es auf Makri keine Luxus-Infrastruktur. Lediglich einige verlassene Gebäude stehen auf der Insel, darunter ein kleines Haus, eine Zisterne und eine Kapelle.

Eine eigene Insel in Griechenland - günstiger als manche Eigentumswohnung: Makri im Ionischen Meer wird für 247.000 Euro versteigert. Makri gilt als Waldgebiet und gehört zudem zum europäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000.

Die Insel war bereits 2022 zum Verkauf angeboten worden - damals noch für acht Millionen Euro. Pläne für ein mögliches Luxusresort gelten damit praktisch als unrealistisch. Wer das Inselgefühl lieber nur auf Zeit erleben möchte, findet im Mittelmeerraum mehrere exklusive Mietangebote





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Private Insel Makri Ionischen Meer Griechenland Luxus-Infrastruktur Waldgebiet Natura 2000-Status Exklusive Mietangebote

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragisches Unglück in IndonesienZwei deutsche Touristen kamen auf der Insel Flores nahe des Cunca-Wulang-Wasserfalls ums Leben

Read more »

Zwei österreichische Touristen tödlich verunglückt auf indonesischer Insel FloresZwei österreichische Touristen stürzten von einer Hängebrücke in die Tiefe auf der indonesischen Insel Flores

Read more »

Zwei österreichische Touristen tödlich verunglückt auf der indonesischen Insel FloresZwei österreichische Touristen sind auf der indonesischen Insel Flores tödlich verunglückt. Die beiden Urlauber stürzten von einer Hängebrücke in die Tiefe und kamen bei der Rettung ums Leben.

Read more »

Tödlicher Unfall auf der Insel Flores: Hängebrücke bricht einEin tödlicher Unfall ereignete sich in Indonesien, als eine Hängebrücke auf der Insel Flores plötzlich eingebrochen war. Das Ehepaar Astrid (57) und Jürgen P. (55) aus dem Großraum Wien war auf dem Weg zum Cunca-Wulang-Wasserfall, als sie auf die Brücke traten.

Read more »