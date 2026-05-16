Private Initiative scheitert an der Strandung eines Wals in Mecklenburg-Vorpommern

Die Rettungsaktion der privaten Initiative ist gescheitert, nachdem ein Taucher der dänischen Naturschutzbehörde Naturstyrelsen und eine Tierärztin das Walsbild und sich unter das Tier getaucht hatten. Der Walsituation in Mecklenburg-Vorpommern wurde bereits mehrfach auf die Öffentlichkeit gebracht.

Taucher der dänischen Naturschutzbehörde Naturstyrelsen und eine Tierärztin hatten sich erneut ein Bild von dem Wal gemacht und waren dabei auch unter das Tier getaucht.

Der mehrmals an der Küste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns gestrandete Wal war von der privaten Initiative mit Hilfe eines Lastkahns ins offene Meer gebracht und am 2. Mai etwa 70 Kilometer von Skagen entfernt im Skagerrak ausgesetzt worden. Nach seiner Freilassung blieb unklar, was mit dem Wal geschah. Wissenschafter hätten nicht ausschließen können, dass der Wal trotz seines sicher schlechten Gesundheitszustandes überleben könnte.

Die Duldung des Rettungsversuchs sei keine Wissenschaftskritik gewesen, betonte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD). Jetzt gelte es, aus dem Geschehen die bestmöglichen Lehren zu ziehen und das Handeln in Zukunft danach auszurichten, so der Minister





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