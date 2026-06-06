Priska Ming-Nufer: Comeback nach Knieverletzung und Kader-Ausbootung

Priska Ming-Nufer, eine feste Größe im Weltcup, musste im April einen schweren Rückschlag einstecken. Sie wurde aus dem Kader des Schweizer Skiverbands gestrichen, nachdem sie sich im Februar eine Knieverletzung zugezogen hatte und eine Meniskus-OP vornehmen musste. Nach der Kader-Ausbootung meldete sich Ming-Nufer erstmals zu Wort und erklärte, dass sie weitermachen werde und die Motivation groß sei, um stärker zurückzukommen.

Seit vielen Jahren ist Priska Ming-Nufer eine feste Größe im Weltcup . Doch im April folgte der heftige Rückschlag. Die 34-Jährige wurde aus dem Kader des Schweizer Skiverbands gestrichen – ein schwerer Schlag für die Speed-Läuferin, die im Februar 2022 ihren bisher einzigen Weltcup sieg gefeiert hatte.

Einige Zeit ist vergangen, und seither ist viel geschehen. Seit 2008 war ich Kadermitglied von Swiss Ski. Ende April erhielt ich die Nachricht, dass ich nicht mehr Teil des Kaders bin. Das war ein harter Moment, besonders weil ich mich zu diesem Zeitpunkt mitten in der Rehabilitation nach einer Verletzung befand.

Ming-Nufer hatte sich im Februar eine Knieverletzung zugezogen. Die Folge war eine Meniskus-OP, das vorzeitige Saisonende. Über all die Jahre habe ich die Kaderkriterien erfüllt und mich auf höchstem internationalen Niveau im Weltcup behauptet. Wenn ich auf die vergangenen 18 Jahre zurückblicke, sehe ich nicht Verletzungen oder Rückschläge.

Ich sehe unzählige Trainingstage, harte Arbeit, viele Weltcuprennen, Erfolge und Freude, den Willen immer noch besser zu werden. Deswegen werde ich auch weitermachen. Es sei für mich immer klar gewesen, dass ich meine Karriere so beende, wie sie begonnen hat, gesund und aus eigener Kraft. Ans Aufhören denkt Ming-Nufer also noch lange nicht.

Vor allem, weil eine Heim-WM in Crans-Montana vor der Tür steht. Ich arbeite jeden Tag daran, stärker zurückzukommen. Der Weg ist herausfordernd, aber die Motivation ist groß





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