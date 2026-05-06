Prinzessin Kate kehrt mit Italien-Besuch in die Öffentlichkeit zurück

Nach einer gesundheitlichen Pause und ihrer Krebserkrankung unternimmt Prinzessin Kate ihren ersten offiziellen Besuch in Italien. Die Reise nach Reggio Emilia steht im Zeichen der frühkindlichen Bildung und markiert einen wichtigen Schritt in ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit.

Die Herzogin von Cambridge, Prinzessin Kate , wird im Mai ihren ersten offiziellen Besuch in Italien antreten. Nach ihrer Krebserkrankung und einer längeren gesundheitlichen Pause kehrt die 44-jährige Ehefrau von Prinz William damit zurück in die Öffentlichkeit.

Die Reise führt sie am 13. und 14. Mai nach Reggio Emilia, wo sie sich intensiv mit dem Thema frühkindliche Bildung beschäftigen wird. Im Mittelpunkt steht der sogenannte Reggio-Emilia-Ansatz, ein pädagogisches Konzept, das die Bedeutung von Beziehungen, Umwelt und Gemeinschaft für die kindliche Entwicklung betont. Die Prinzessin wird während ihres Besuchs mit Lehrkräften, Eltern, Kindern sowie Vertretern aus Verwaltung und Wirtschaft zusammenkommen, um sich über die praktische Umsetzung dieses Ansatzes zu informieren.

Der Besuch ist Teil der Arbeit des „Royal Foundation Centre for Early Childhood“, das 2021 gegründet wurde und sich mit Forschung, Kooperation und praktischen Maßnahmen für die Bedeutung der frühen Kindheit befasst. Ein zentraler Bestandteil der Initiative ist ein Rahmenplan, der 2025 vorgestellt werden soll und die Förderung sozialer und emotionaler Entwicklung in den Fokus rückt.

Für Prinzessin Kate ist dies nicht nur der erste offizielle Italien-Besuch, sondern auch eine Rückkehr in ein Land, in dem sie bereits in jungen Jahren lebte. Im Jahr 2000 verbrachte sie mehrere Monate in Florenz, wo sie Italienisch lernte. Die Reise gilt als wichtiger Schritt in ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit nach einer gesundheitlich bedingten Auszeit. Solo-Auslandsbesuche sind für die Prinzessin selten; bisher führte sie vergleichbare Reisen unter anderem nach Dänemark, in die Niederlande, nach Luxemburg und Frankreich durch.

Mit ihrem Engagement für die frühe Kindheit setzt sie einen zentralen Schwerpunkt ihrer öffentlichen Arbeit. Seit Jahren betont sie, dass die Grundlagen der Gesellschaft in den ersten Lebensjahren gelegt werden und dass Investitionen in diese Phase entscheidend für die Zukunft sind. Die Reise nach Reggio Emilia unterstreicht ihre langfristige Verpflichtung, dieses Thema in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion zu rücken





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