Experte Tom Sykes offenbart mögliche Pläne von Prinz William: Zukünftig sollen nur arbeitende Royals Titel behalten. Harry, Meghan und Kinder könnten betroffen sein.

Dem Bericht des Royal-Experten Tom Sykes zufolge prüft der künftige König Prinz William tiefgreifende Veränderungen in der britischen Monarchie. Diese Reformen sehen vor, dass königliche Titel und damit verbundene Privilegien in Zukunft ausschließlich an jene Familienmitglieder vergeben werden, die offizielle staatliche Aufgaben wahrnehmen. Solche Maßnahmen könnten weitreichende Konsequenzen für die Familie von Herzogin Meghan und Prinz Harry haben.

Zukünftige Rolle der arbeitenden Royals

Tom Sykes beschreibt in seinem Buch "Dukes of Hazard", das im Februar beim Penguin-Verlag erscheinen wird, detaillierte Entwürfe für eine Modernisierung des Königshauses. Der Kern der vorgeschlagenen Reform besteht darin, dass Mitglieder der Königsfamilie, die als arbeitende Royals öffentliche Pflichten übernehmen, weiterhin ihren Titel, finanzielle Unterstützung sowie eine offizielle Unterkunft erhalten dürfen. Im Gegenzug würde jede Person, die keine offiziellen Aufgaben im Namen des Monarchen ausführt, als Privatperson leben müssen und ihren Lebensunterhalt selbst finanzieren.

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Perspektiven für Harry, Meghan und die Generation der Erben

Sollte Prinz William eines Tages den Thron besteigen, könnte diese neue Struktur bedeuten, dass Prinz Harry seinen Prinzentitel verliert. Ebenso könnten Herzogin Meghan sowie die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet ihre Titel und die Anrede "Königliche Hoheit" einbüßen. Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, die Kinder von Prinz William und Kate, hätten laut den Entwürfen die Freiheit zu entscheiden, ob sie als Erwachsene ihre Titel behalten oder ablegen, um eigenständige berufliche Wege einzuschlagen. Für den ältesten Sohn, Prinz George, als künftigen Thronfolger, würde sich die Situation jedoch anders darstellen, da seine Rolle automatisch mit staatlichen Funktionen verbunden bliebe.

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Historischer Kontext und aktuelle Bestätigungsmangel

Als möglichen Hintergrund für diese Überlegungen nennt der Bericht die jüngsten Erfahrungen des Königshauses mit Rücktritten. Prinz Harry und Meghan zogen 2020 von ihren offiziellen Aufgaben zurück; ihre Anrede wurde zwar nicht formell aberkannt, aber nicht mehr verwendet. Bei Prinz Andrew, der als Bruder von König Charles gilt, wurden Titel und Anrede später per "Letters Patent" offiziell entzogen. Prinz William selbst erwähnte im vergangenen Jahr in einer Apple-TV-Reisesendung mit Schauspieler Eugene Levy, dass notwendige Veränderungen auf seiner Agenda stehen. Ein Freund von Prinz William soll die Reform jedoch als Weg zu größerer Freiheit für die eigenen Kinder von William beschreiben.

Position der Royal Family und rechtliche Einordnung

Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung für diese Pläne. Der Kensington-Palast kommentierte gegenüber der "Mail on Sunday" nicht, verwies aber darauf, dass man grundsätzlich keine Bücher oder darin aufgestellte Behauptungen kommentiere. Prinz Harry ist von Geburt an Prinz, während Herzogin Meghan den Titel Herzogin von Sussex aufgrund ihrer Ehe trägt. Sie besitzt keinen eigenständigen Prinzessinnentitel, und die Anrede "Königliche Hoheit" führen Harry und Meghan seit ihrem Rückzug nicht mehr. Es bleibt abzuwarten, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen nach einer möglichen Thronbesteigung tatsächlich umgesetzt werden.