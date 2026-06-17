Prinz Harry reist mit Familie zu Invictus Games nach Birmingham

Prinz Harry wird im Juli zusammen mit Herzogin Meghan und den Kindern Archie und Lilibet nach Birmingham reisen. Es ist der erste Besuch der Kinder in Grossbritannien seit vier Jahren. Der Aufenthalt steht im Zeichen der Invictus Games und könnte auch eine Wiederannäherung an die königliche Familie bedeuten.

Prinz Harry plant für Juli eine besondere Reise nach Grossbritannien. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, wird der 41-Jährige nicht allein anreisen. An seiner Seite sollen Herzogin Meghan sowie die beiden gemeinsamen Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet sein.

Der Besuch wäre eine kleine Sensation, denn für Archie und Lilibet wäre es der erste Aufenthalt in Grossbritannien seit vier Jahren. Zuletzt waren die Kinder 2022 zum Platinjubiläum der verstorbenen Queen Elizabeth mitgereist. Damals war Lilibet gerade einmal ein Jahr alt, Archie drei. Seitdem sind die Sussexes in Kalifornien geblieben und haben ihre Heimat nur selten besucht.

Der Anlass der Reise ist ein Event im Vorfeld der Invictus Games, die im kommenden Jahr in Birmingham stattfinden werden. Harry, der die Spiele für verwundete Soldaten 2014 ins Leben gerufen hat, wird in Birmingham an mehreren Veranstaltungen teilnehmen, um für die Spiele zu werben. Anders als bei früheren Besuchen wird die Familie nicht nach London reisen, sondern direkt in die zweitgrösste Stadt Englands. Das könnte bedeuten, dass es zu keiner Begegnung mit König Charles kommt.

Der Monarch hat seine Enkel seit 2022 nicht mehr persönlich gesehen. Ein Treffen zwischen Vater und Sohn fand zuletzt im September 2024 statt, als Harry zu einem privaten Tee in Clarence House weilte. Es war das erste Aufeinandertreffen nach 18 Monaten. Damals wurde spekuliert, dass über eine mögliche Versöhnung gesprochen wurde.

Das Verhältnis zwischen den Sussexes und der Royal Family gilt weiterhin als angespannt, insbesondere nach dem Interview mit Oprah Winfrey im Jahr 2021 und Harrys Enthüllungen in seinen Memoiren. Die Sicherheitsfrage bleibt ein zentrales Thema. Harry hat mehrfach betont, dass er sich nicht sicher genug fühle, um seine Familie nach Grossbritannien zu bringen, seitdem ihm der staatlich finanzierte Polizeischutz entzogen wurde. Der Herzog kämpft seit Jahren vor Gericht um eine Wiederherstellung des Schutzes.

Ein positiver Besuch in Birmingham könnte als Signal gewertet werden, dass sich die Sicherheitslage für die Familie verbessert hat. Meghan hingegen dürfte der Aufenthalt in Grossbritannien ebenfalls eine Gelegenheit bieten, sich wieder mit dem Land zu versöhnen, nachdem sie zuletzt meist allein in den USA geblieben war. Der geplante Besuch unterstreicht Harrys anhaltendes Engagement für die Invictus Games, die ihm nach dem Rückzug von königlichen Pflichten neues Ansehen verschafft haben. Ob es zu einer Familienzusammenkunft kommt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Die royale Welt schaut gespannt nach Birmingham





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prinz Harry Meghan Markle Invictus Games Königliche Familie Familienbesuch

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„The Love That Remains“ im Kino: Ein Jahr im Leben einer zerbrochenen FamilieDer Regisseur Hlynur Pálmasons unternimmt eine verspielt-surreale Gefühlserkundung inmitten der zauberischen Landschaft Islands

Read more »

Prinz George geht künftig auf Elite-Internat EtonIn den Fußstapfen von Papa: Der britische Prinz George (12) wird ab September das Elite-Internat Eton in Windsor besuchen. Das teilte der ...

Read more »

Prinz George geht künftig auf Elite-Internat EtonIn den Fußstapfen von Papa: Der britische Prinz George (12) wird ab September das Elite-Internat Eton in Windsor besuchen.

Read more »

Wie Papa William: Prinz George kommt auf Elite-InternatPrinz George besucht ab Herbst das Elite-Internat Eton College. Der royale Schulwechsel wurde offiziell bestätigt und setzt eine Familientradition fo

Read more »