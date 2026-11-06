Prince 3121 Expanded Edition: Neuauflage mit 10 unveröffentlichten Songs

Die Expanded Edition von Princes Album 3121 erscheint am 11. Dezember. Sie enthält zehn neue, bisher unveröffentlichte Tracks und markiert die Wiederveröffentlichung des Nummer-eins-Hits.

Die Expanded Edition von Prince s Album "3121" wird am 11. Dezember veröffentlicht. Diese Neuausgabe umfasst neben den zwölf ursprünglichen Liedern zehn zuvor unveröffentlicht e Aufnahmen. Damit bietet die Veröffentlichung Fans einen tiefen Einblick in die kreativen Prozesse des Künstlers aus der Zeit vor seiner Wiedervereinigung mit dem Bandmitglied Wendy & Lisa. Die Zusammenstellung dient als wichtige Ergänzung zu seiner bestehenden Diskografie und hebt die musikalische Bandbreite jenes Jahres hervor.

Chart-Erfolge und historischer Kontext des Albums

Das ursprüngliche Album "3121" kam am 21. März 2006 auf den Markt. Es war das erste Werk von Prince, das direkt auf Platz 1 der Billboard 200 Charts einstieg. Insgesamt war es sein viertes Album, das diese Chart-Spitze erreichte. Zuvor gelang dies bereits mit "Purple Rain" im Jahr 1984, "Around the World in a Day" im Jahr 1985 und "Batman" im Jahr 1989. Derrelease markierte einen Wendepunkt in der späteren Schaffensphase des Künstlers. Er folgte direkt auf das erfolgreiche Album "Musicology" aus dem Jahr 2004, das kommerziell und kritisch gut ankam.

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Neue Tracks und akustische Neuinterpretationen

Die neue Edition enthält zehn bislang unveröffentlichte Aufnahmen. Dazu zählen akustische Versionen der Songs "The Word", "Love" und "Te Amo Corazón". Weitere neue Titel sind "Time of Ur Life", "The Streets of Panama" und "Another Girl". Die musikalische Spannbreite der Party-Veranstaltungen und Aufnahmen des Künstlers reicht von dem minimalistischen Funk von "Black Sweat" und den Balladen von "Te Amo Corazón" bis hin zum gitarrenlastigen "Fury". Diese Vielfalt zeigt die experimentierfreudige Natur des Musikers in dieser Phase seiner Karriere.

Live-Mitschnitt und Kino-Veröffentlichung in Nordamerika

Ein weiteres Highlight ist das Live-Album "3121 Las Vegas Live". Es wird am 27. November auf 3LPs in Kristallblau und als 2CD-Set veröffentlicht. Zusätzlich wird das Konzert "3121 Las Vegas Concert" ab dem 3. Dezember für kurze Zeit in ausgewählten Kinos in den USA und Kanada gezeigt. Diese visuelle und auditive Dokumentation fängt die Atmosphäre der Live-Shows jener Tournee ein. Sie bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Performance-Ästhetik des Künstlers auf einer größeren Bühne zu erleben.

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Umfangreiche Trackliste der Neuauflage

Die Standard-Tracklist des Originalalbums besteht aus den Liedern "3121", "Lolita", "Te Amo Corazón", "Black Sweat", "Incense and Candles", "Love", "Satisfie", "Fury", "The Word", "Beautiful, Loved and Blessed", "The Dance" und "Get On the Boat". Die erweiterten Tracks umfassen "Time of Ur Life", "The Streets of Panama", "Another Girl", "The Word (Acoustic)", "Elixer", "Glass Cutter", "Love (Acoustic)", "Ur'e Such A Tease", "Te Amo Corazón (Acoustic)" und "Girls In the Band". Diese zusätzlichen Lieder runden das musikalische Bild der Ära vollständig ab.

Zusätzliche Bonustracks und kultureller Hintergrund

Neben den Studioaufnahmen enthält die Veröffentlichung auch weitere Bonustracks. Dazu gehören "Girls & Boys", "Satisfied", "Down By The Riverside", "Purple Rain", "Lolita", "Black Sweat", "Kiss", "Shhh", "Musicology / Prince And The Band" und "Pass The Peas". Einige Quellen listen zudem Coverversionen wie "I Never Loved A Man (The Way I Love You)", "Love Changes" und "Somewhere Over The Rainbow / Nine Million Bicycles (Medley)" auf. Weitere Titel sind "If I Was Your Girlfriend", "Pink Cashmere", "Cream", "U Got the Look", "Crazy", "Get On the Boat" und "Play That Funky Music". Diese Sammlung demonstriert die breite musikalische Palette und die Einflussnahme des Künstlers auf verschiedene Genres.