Die Plattform Primedea adressiert den Fachkräftemangel in der Radiologie durch ein digitales Netzwerk. Mehr als 20 Ärzte befunden MRT und CT für Krankenhäuser rund um die Uhr.

Die Anzahl der Magnetresonanztomographie-Untersuchungen im niedergelassenen Bereich hat sich über einen Zeitraum von zehn Jahren verdoppelt und liegt nun bei rund einer Million Proben pro Jahr. Dieser starke Anstieg stellt die medizinische Infrastruktur vor enorme Herausforderungen, insbesondere wenn es um die zeitnahe Auswertung der diagnostischen Bilder geht. Um Engpässe in der radiologischen Versorgung zu schließen, setzt die Plattform Primedea auf vernetzte Strukturen und digitale Prozesse. Die Lösung soll sicherstellen, dass auch bei personellen Engpässen eine hochwertige medizinische Versorgung gewährleistet bleibt.

Digitale Befundung per Remote-Netzwerk

Das Grundprinzip von Primedea basiert auf einer dezentralen Vernetzung von radiologischem Fachpersonal. Wenn ein Spital oder ein Röntgeninstitut über keine freien Radiologen verfügt, um die anfallenden Untersuchungsbilder auszuwerten, springt ein Facharzt aus einem externen Netzwerk ein. Diese externen Spezialisten sindortsunabhängig tätig und müssen nicht physisch am Standort des Patienten anwesend sein. Die radiologischen Daten, sei es in Form von MRT- oder CT-Aufnahmen, werden dabei vollständig verschlüsselt übertragen. Dies gewährleistet die höchste Sicherheit der patientenbezogenen Daten gemäß den strengen Datenschutzbestimmungen. Ein verfügbarer Spezialist im Netzwerk wird automatisch zugewiesen und übernimmt die Beurteilung der Bilder. Nach sorgfältiger Prüfung signiert dieser Arzt den radiologischen Befund elektronisch, wodurch der Prozess abschließt.

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Schnelle Ergebnisse für Notfälle und Routinefälle

Die Geschwindigkeit der Befundung ist ein zentrales Verkaufsargument der Plattform. Laut Angaben des Unternehmens sollen dringende Fälle innerhalb von weniger als 30 Minuten vorliegen. Dieser Zeitvorteil ist kritisch für medizinische Notfallsituationen, in denen jede Minute zählt. Die Verfügbarkeit dieser Dienstleistung ist rund um die Uhr garantiert, was auch Wochenenden und Feiertage umfasst. Für nicht dringende, routinemäßige Untersuchungen nennt Primedea eine Rücklaufzeit von einem Tag. Dies bietet Planungsicherheit für die behandelnden Ärzte und Einrichtungen. Die Plattform hat sich darauf spezialisiert, die Brücke zwischen der Aufnahme des Bildes und der ärztlichen Entscheidung zu schließen, ohne unnötige Verzögerungen entstehen zu lassen.

Expertenstimmen und klinischer Nutzen

Privatdozent Dr. Florian Huber, Radiologe und Mitgründer von Primedea, betont die Bedeutung der Geschwindigkeit in der modernen Diagnostik. Er erklärt, dass der Kernjob darin bestehe, Zeit zwischen der Bildaufnahme und der endgültigen ärztlichen Entscheidung zu sparen. Gerade kleinere Spitäler und Praxen könnten enorm von dieser Infrastruktur profitieren. Im Fall eines Schlaganfallverdachts kann eine rasche radiologische Beurteilung entscheidend sein. Sie ermöglicht es den behandelnden Ärzten, die nächsten Behandlungsschritte sofort vor Ort zu entscheiden. Ohne diese schnelle Befundung könnten wertvolle Zeitreserven für Therapiemaßnahmen ungenutzt verstreichen, was die Prognose des Patienten negativ beeinflussen könnte. Die Expertise wird also dorthin transportiert, wo sie lokal nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist.

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Netzwerkgröße und Qualitätssicherung

Die Reichweite und die Qualität des Netzwerks werden durch konkrete Partner und strenge Auswahlkriterien definiert. Zu den angeschlossenen Einrichtungen zählen namhafte Institutionen wie das Institut Röntgen Eisenstadt und das Institut Frühwald in St. Pölten. Diese Kooperationen unterstreichen die Akzeptanz des Modells in der etablierten medizinischen Landschaft. Mehr als 20 Radiologinnen und Radiologen arbeiten aktuell über das Netzwerk von Primedea. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist, dass alle angeschlossenen Experten über eine gültige österreichische Zulassung verfügen. Vor ihrer Aufnahme in das Netzwerk werden die Ärzte zudem zusätzlich persönlich geprüft. Diese doppelte Absicherung durch Zertifizierung und manuelle Überprüfung soll die medizinische Sicherheit und die Zuverlässigkeit der Befunde gewährleisten.

Gefragte Kapazitäten und künftige Entwicklung

Der konkrete Bedarf an solchen digitalen Lösungen zeigt sich an der Inanspruchnahme durch einzelne Institute. Ein Röntgeninstitut, das monatelang vergeblich nach einem weiteren Radiologen gesucht hatte, lässt inzwischen rund 100 Magnetresonanztomographie- und Computertomographie-Untersuchungen pro Woche über Primedea befunden. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Modell nicht nur theoretisch funktioniert, sondern bereits in der Praxis hohe Volumina bewältigt. Die Plattform entlastet insbesondere dann, wenn Personalengpässe bestehen, Nachtdienste abgedeckt werden müssen oder die lokale Auslastung besonders hoch ist. Ob sich dadurch die Wartezeiten für Patienten flächendeckend verkürzen, wird die Zukunft zeigen. Klar ist jedoch, dass die digitale Vernetzung eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Gesundheitssystem darstellt und die Versorgungskette stabilisiert, wenn lokale Ressourcen erschöpft sind.