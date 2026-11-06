Prime Video: Starttermin der Off-Campus-Staffel 2 bekannt gegeben

Prime Video kündigt den Ausstrahlungstermin für die zweite Staffel der Serie Off Campus an. Die neue Staffel startet im April 2027 weltweit.

Der Streamingdienst Prime Video hat das offizielle Startdatum für die zweite Staffel der beliebten Romance-Serie Off Campus bekannt gegeben. Die neuen Episoden sind ab dem 28. April 2027 verfügbar und stehen einem globalen Publikum zur Verfügung. Die Veröffentlichung erfolgt zeitgleich in mehr als 240 Ländern, was die strategische Bedeutung des Franchises unterstreicht. Fans der Serie können den Termin bereits jetzt in ihren persönlichen Kalendern vermerken.

Starke Quoten rechtfertigen Fortsetzung

Diese Ankündigung ist die logische Konsequenz des überwältigenden Erfolgs der ersten Staffel. Innerhalb der ersten zwölf Tage nach der Premiere zählte die Serie weltweit 36 Millionen Zuschauer. Dieser Wert platziert die Premiere an dritter Stelle der erfolgreichsten Serienstarts in der Geschichte von Prime Video. Besonders beeindruckend war die Resonanz bei der Zielgruppe der Frauen zwischen 18 und 34 Jahren. Für diese demografische Gruppe war der Start von Off Campus die bis dato erfolgreichste Serienpremiere auf der Plattform.

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Inhalte der romantischen Campus-Geschichte

Die Serie basiert auf den beliebten Romanen der kanadischen Autorin Elle Kennedy. Sie erzählt von den Leben eines erfolgreichen College-Eishockeyteams und den jungen Frauen, die in dessen Umfeld agieren. Die Handlung verknüpft sportliche Höchstleistungen mit den persönlichen Dramen der Charaktere. Themen wie Liebe, Trennungen, Freundschaften und der schwierige Übergang ins Erwachsenenleben stehen im Mittelpunkt.

Zwischen den Eishockeyspielen, Partys und dem akademischen Alltag entwickeln sich komplexe Beziehungen. Die Serie trifft den Nerv einer riesigen, bereits existierenden Fangemeinde im Internet. Insbesondere die Communities auf BookTok und TikTok haben die Popularität der Bücher und der daraus entstandenen Serie massiv vorangetrieben. Die visuelle Umsetzung der Geschichte spricht eine breite Öffentlichkeit an, die an romantischen Dramen mit jugendlichem Flair interessiert ist.

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Der Erfolg der Autorin Elle Kennedy

Der massive Erfolg der Serie ist eng mit der Reputation der Autorin Elle Kennedy verbunden. Sie hat bereits mehr als 50 zeitgenössische Romane und Liebesgeschichten veröffentlicht. Ihre Werke zählen zu den meistgelesenen Büchern im Genre der Jugendliteratur und Erwachsenen-Romance. Die Reichweite ihrer Geschichten ist global und überschwimmend.

Bisher wurden ihre Bücher in über 25 verschiedene Sprachen übersetzt. Weltweit wurden ihre Romane mehr als zehn Millionen Mal verkauft. Diese enorme kommerzielle Basis sichert der Adaption eine stabile Fangemeinde. Prime Video profitiert von der bereits bestehenden Aufmerksamkeit und der hohen Loyalität der Leser, die die Charaktere bereits aus den Büchern kennen.

Strategische Auswirkung auf den Streamingservice

Die Ankündigung der zweiten Staffel für April 2027 zeigt die langfristige Investition von Prime Video in eigene Inhalte. Durch die globale Synchronisation und den Start in über 240 Ländern maximiert der Dienst die Reichweite. Die Strategie zielt darauf ab, durch hochqualitative Adaptionen von bestsellergestützten Romanen neue Abonnenten zu gewinnen und bestehende Nutzer zu binden. Der Erfolg von Off Campus demonstriert, wie digitale Medien und traditionelle Literatur zusammenwirken können.