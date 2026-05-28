Preisvergleich: Teure Unterschiede bei Elektromonteuren und Servicetechnikern

Ein aktueller Preisvergleich der Arbeiterkammer OÖ zeigt massive Unterschiede bei Stundensätzen und Fahrtkosten von Elektromonteuren und Servicetechnikern.

Ein aktueller Preisvergleich der Arbeiterkammer OÖ zeigt massive Unterschiede bei Stundensätzen und Fahrtkosten von Elektromonteure n und Servicetechniker n. Die Konsumentenschützer haben bei 104 Betrieben in OÖ die Preise erhoben und ermittelt, dass Elektromonteure zwischen 65 und 114,50 Euro pro Stunde verrechnen, während Servicetechniker zwischen 67,20 und 138 Euro pro Stunde berechnen.

Auch die Fahrtkosten variieren stark, mit einem Schnitt von 36 Euro für zehn Kilometer Anfahrt oder 15 Minuten Wegzeit, wobei der teuerste Wert bei 92,37 Euro liegt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise erneut gestiegen, mit einem Plus von drei Prozent bei den Stundensätzen und zwei Prozent bei den Fahrtkosten. Die Arbeiterkammer rät dazu, vor größeren Reparaturen mehrere schriftliche Kostenvoranschläge einzuholen, um sicherzustellen, dass alle Kosten genau aufgelistet sind





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