Präzise Wetterdaten sichern Donauinselfest und Feuerwehr in Österreich

Stefan Vietze von der NÖ Landesfeuerwehr, Julia Healy vom Donauinselfest und Christian Kohl von Drei Österreich diskutieren über die Notwendigkeit exakter Wettervorhersagen zur Risikominimierung und Netzoptimierung in Zeiten des Klimawandels.

Im Studio der "Die Presse" diskutierten Michael Köttritsch, Julia Healy, Stefan Vietze und Christian Kohl über die kritische Rolle präziser Wetterprognosen für Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in Österreich. Die Experten aus den Bereichen Eventmanagement, Feuerwehr und Telekommunikation betonten die Notwendigkeit exakter Daten für den Schutz von Menschen und Infrastruktur unter den veränderten Klimabedingungen.

Kernaussagen zur Wetterpräzision

Julia Healy, Geschäftsführerin von Pro Event und Projektleiterin des Donauinselfests, definiert Genauigkeit, lokale Präzision und lange Vorlaufzeiten als unverzichtbare Kriterien für eine qualifizierte Wettervorhersage. Für die Sicherheit beim weltweit größten Open-Air-Festival sind zeitliche und örtliche Treffsicherheit sowie ausreichend Vorankündigungen entscheidend, um angemessene Maßnahmen planen zu können.

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Auch die Blaulichtorganisationen wie die Feuerwehr sind stark von diesen präzisen Prognosen abhängig. Stefan Vietze, Abteilungsleiter für Informationstechnologie & Alarmzentralen im Niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommando, erklärt, dass die Kenntnis über punktuell zu erwartende Extremereignisse essenziell für die Ressourcenplanung ist, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.

Stakeholder-Positionen und Netzoptimierung

Christian Kohl, Senior Head of Enterprise bei Drei Österreich, vertritt die Position, dass das Mobilfunknetz ebenfalls wetterabhängig ist und exakte Daten zur Optimierung der Netzsteuerung benötigt werden. Das Unternehmen strebt den Aufbau eines dichten Netzes aus bis zu 1.000 Wetterstationen in Österreich an, um regionale Messungen mit einer Rastergröße von einem mal einem Kilometer durchzuführen.

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Dieses ambitionierte Ziel dient nicht nur der Verbesserung der Prognosequalität, sondern erschließt auch ein neues Geschäftsmodell, bei dem Wetterdaten mit begleitenden Services verschiedenen Branchen angeboten werden können. Die Fähigkeit, Daten aller Stationen zu übertragen und zusammenzuführen, ermöglicht es Drei, Hintergrunddaten für hochwertige Vorhersagen bereitzustellen.

Praktische Auswirkungen auf Einsatz und Veranstaltungen

Für die Freiwilligen Feuerwehren in Niederösterreich, wo 23 Alarmzentralen Notrufe entgegennehmen, stellen die zusätzlichen Informationsquellen von Drei eine wertvolle Unterstützung dar. Viele dieser Zentralen sind nicht dauerhaft besetzt, sondern erst im Anlassfall aktiv, weshalb eine frühzeitige Planung auf Basis genauer Prognosen die Abläufe deutlich optimieren kann.

Stefan Vietze aus dem NÖ Landesfeuerwehrkommando hebt hervor, dass das Notrufaufkommen bei Ereignissen wie dem ersten Schneefall im Flachland enorm ansteigt und präzise Informationen helfen, Lagebilder im Vorfeld zu verschaffen. Julia Healy vom Donauinselfest unterscheidet dabei klar zwischen harmlosem Regen, der keine Absage rechtfertigt, und sensiblen Themen wie Sturm oder Gewitter, bei denen späte Warnungen kritisch sind.