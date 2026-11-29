Der Wiener Stadtrechnungshof prüfte die Prater Wien GmbH. Kritische Mängel in der Wasserhygiene, bei Stromkabeln und im Brandschutz wurden identifiziert. Erste Maßnahmen sind angekündigt.

Der Wiener Stadtrechnungshof hat die Prater Wien GmbH einer umfassenden sicherheitstechnischen und organisatorischen Prüfung unterzogen. Die Ergebnisse des Berichts zeigen, dass die Betreiberin des Wurstelprater s bei mehreren kritischen Punkten Handlungsbedarf erkennen lässt. Besonders gravierend sind dabei Defizite in der Hygiene eines Kinderspielplatzbrunnens, mangelhafter Brandschutz in Lagerhallen sowie Unsicherheiten in der internen Organisationsstruktur des Unternehmens.

Wasserhygiene und Brunnen-Sicherheit

Der Stadtrechnungshof wies darauf hin, dass Schmutzwasser in den unterirdischen Ausgleichsbehälter des Wasserspielplatzes eindringen kann. Obwohl die Prater Wien GmbH angibt, das Wasser wöchentlich automatisch zu erneuern, waren zum Zeitpunkt der Besichtigung deutliche Verunreinigungen sichtbar. Vermutlich wurde dies durch Starkregen am Vortag verursacht.

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Die Prüfer empfehlen, das Eindringen von Schmutzwasser zu unterbinden und weitere Reinigungsmaßnahmen zu prüfen. Die Prater Wien GmbH kündigte an, den Deckel des Behälters nach dem Wintermarkt 2026/27 durch einen dichteren Austausch zu ersetzen. Weitere sanitäre Vorkehrungen werden derzeit evaluiert.

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Stromkabel und Sanitärbereich

Zusätzlich kritisierte der Bericht ungesicherte Stromkabel an Getränkeautomaten, die eine Stolpergefahr darstellen. Die Prater Wien GmbH bestätigt, dass diese Maßnahme bereits in der Umsetzung ist. Auch hinter den WC-Anlagen wurden alte Dokumente und brennbare Flüssigkeiten gefunden. Die Prater Wien GmbH gab an, den Missstand beseitigt zu haben. Ein möglicher Einbau von Rauchmeldern ist noch offen.

Brandschutz in Lagerhallen

Der Brandschutz in der Lager- und Werkhalle der Prater Wien GmbH wurde als unzureichend bewertet. Dort wurden brennbare Stoffe und ätzende Flüssigkeiten auf einer Holz-Ebene gelagert, während Feuerlöscher nur unten standen. In dem Gebäude befinden sich auch Mitarbeiter-Räume. Die Prüfer forderten eine brandschutztechnische Evaluierung, die die Prater Wien GmbH in Auftrag gegeben hat.