Präsidentschaftswahlen in Peru: Kriminalität und Korruption dominieren den Wahlkampf

In Peru wird ein neuer Präsident gewählt. Die Kandidaten müssen sich mit den drängenden Problemen des Landes auseinandersetzen: Kriminalität und Korruption. Drei Favoriten zeichnen sich ab.

Am Sonntag sind in Peru etwa 27 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Die Kandidatenriege für das höchste Staatsamt ist mit 35 Männern und Frauen so groß wie nie zuvor, was einen Rekord darstellt. Ein zentrales Thema, das die Bevölkerung bewegt und im Wahlkampf eine wichtige Rolle spielt, ist, wie in vielen anderen Ländern Lateinamerikas, die stark zunehmende Kriminalität .

Diese Wahl findet in einer politisch angespannten Zeit für Peru statt. Keiner der letzten acht Präsidenten konnte seine Amtszeit regulär beenden. Zusätzlich befinden sich derzeit vier ehemalige Staatsoberhäupter im Gefängnis, meist aufgrund von Verurteilungen wegen Korruption. Der Präsident Perus vereint die Funktionen von Staatsoberhaupt und Regierungschef in sich. Vor gut zwei Monaten wurde der Übergangspräsident, der die Wahlen hätte vorbereiten sollen, wegen Korruptionsvorwürfen vom Parlament abgesetzt. Die Sorge vor Kriminalität und Korruption dominieren die politische Agenda und die öffentliche Wahrnehmung.\Korruption und die wachsende Kriminalität sind die beiden Hauptthemen, die laut Umfragen die größten Sorgen der Bevölkerung darstellen. Offizielle Statistiken belegen einen alarmierenden Anstieg der Kriminalität. So haben sich die Mordfälle in den letzten zehn Jahren verdoppelt, während die Fälle von Erpressung sogar um das Fünffache angestiegen sind. Die Gewalt trifft immer wieder Passagiere und Fahrer öffentlicher Verkehrsmittel. Allein im Jahr 2023 wurden über 200 Fahrer öffentlicher Verkehrsmittel getötet. Eine Umfrage des staatlichen Nationalen Instituts für Statistik und Informatik ergab, dass im selben Jahr 84 Prozent der Menschen in städtischen Gebieten befürchteten, in den folgenden zwölf Monaten Opfer einer Straftat zu werden. Die Bekämpfung der Kriminalität steht daher im Mittelpunkt vieler Wahlkampagnen. Die politische Landschaft Perus ist von großer Volatilität geprägt. Parteien entstehen und verschwinden schnell wieder, was die Parteizugehörigkeit schwächt. Statt Parteiprogrammen stehen oft die Persönlichkeiten der Kandidaten im Vordergrund. Innerhalb des breiten Kandidatenfelds haben sich in den Prognosen drei aussichtsreiche Kandidaten herauskristallisiert, die gute Chancen auf einen Einzug in die Stichwahl haben.\Keiko Fujimori, die Erbin einer politischen Dynastie, wird laut Umfragen als eine der Favoritinnen für die Stichwahl gehandelt. Die 50-jährige Politikerin tritt zum vierten Mal für das Präsidentenamt an und ist eine von nur drei Frauen unter den 35 Kandidaten. In allen drei vorangegangenen Wahlkämpfen erreichte sie die Stichwahl. Fujimori steht an der Spitze der konservativen Partei Fuerza Popular und liegt in aktuellen Umfragen knapp vor ihren Mitbewerbern. Ihr Vater, Alberto Fujimori, war von 1990 bis 2000 Präsident und wurde später wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt. Gegen Keiko Fujimori selbst wurde in den 2010er Jahren wegen Korruptionsverdachts ermittelt, wodurch sie 16 Monate in Untersuchungshaft verbrachte. Im aktuellen Wahlkampf versprach sie einen harten Kurs gegen Kriminalität, einschließlich des Einsatzes von Streitkräften auf den Straßen. Ebenfalls im Favoritenkreis ist der bekannte ehemalige Kabarettist Carlos Alvarez, der für die Mitte-rechts-Partei Pais para Todos antritt. Auch er stellt die Bekämpfung der Kriminalität in den Mittelpunkt seiner Kampagne und hat unter anderem die Wiedereinführung der Todesstrafe angekündigt. Zudem verspricht Alvarez, Whistleblower finanziell zu belohnen, die zur Aufdeckung von Korruption beitragen. Der Unternehmer Rafael Lopez Aliaga, ein ehemaliges Mitglied des Opus Dei und ehemaliger Bürgermeister von Lima, hat ebenfalls gute Chancen auf den Einzug in die Stichwahl. Aliaga, der aufgrund seines Aussehens den Spitznamen „Porky“ (Schweinchen) trägt, tritt für die Partei Renovacion Popular an. Er gilt als erzkonservativ und lehnt Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe ab. Aliaga pflegt Verbindungen zu US-Präsident Donald Trump und plant, Gefängnisse in abgelegenen Dschungelgebieten zu errichten, die von giftigen Schlangen bewacht werden sollen. Ein weiteres seiner Wahlkampfthemen ist der Bürokratieabbau. Gegen Aliaga wurde Anfang der 2000er Jahre wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Kandidaten aus dem linken Spektrum haben laut Umfragen eher geringe Chancen, in die Stichwahl zu gelangen. Allerdings könnte Roberto Sanchez von der linksgerichteten Partei Juntos por el Peru für eine Überraschung sorgen, indem er eine neue Verfassung fordert, die den indigenen Gemeinschaften mehr Mitspracherecht einräumen würde





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