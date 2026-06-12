Präsident Daniel Noboa hat entschieden, den Bierpreis für die Dauer der Weltmeisterschaft zu senken. Die Sonderverbrauchsteuer auf alle in Maßen konsumierten Getränke, einschließlich Bier, wird während der Weltmeisterschaft abgeschafft. Der Bierpreis wird um mehr als 20 Prozent sinken.

Vier Tage vor dem ersten WM-Spiel Ecuador s entschied sich Präsident Daniel Noboa, den Bierpreis für die Dauer der Weltmeisterschaft zu senken. Um das südamerikanische Land auf das Turnier einzustimmen, wählte Noboa einen anderen Ansatz.

Wie der Präsident am Donnerstag bei der Einweihung eines Straßenbauprojekts bekannt gab, wird die Sonderverbrauchsteuer auf alle in Maßen konsumierten Getränke, einschließlich Bier, während der Weltmeisterschaft abgeschafft. Auf diese Weise wird der Bierpreis um mehr als 20 Prozent sinken. Noboa zeigte sich zuversichtlich, dass die Nationalelf sehr weit kommen werde. Ecuador ist zum fünften Mal bei einer WM dabei, am Montag trifft das Team zum Auftakt auf die Elfenbeinküste, bevor es gegen Curacao und Deutschland geht.

Der Präsident trug bei der Ankündigung das gelbe Trikot der Nationalmannschaft und fügte hinzu, dass sich ohnehin schon alle mehr auf Fußball als auf alles andere konzentrieren. Die Entscheidung soll den Bierkonsum während der Weltmeisterschaft ankurbeln und den Menschen ein gutes Gefühl geben. Die Nationalmannschaft wird von den Ecuadoreanern als große Hoffnung für den Erfolg bei der Weltmeisterschaft angesehen.

Die Spieler werden von den Fans mit großer Begeisterung unterstützt und die Atmosphäre in Ecuador wird während der Weltmeisterschaft sehr aufgeregten sein. Der Präsident Noboa hofft, dass die Nationalmannschaft ein gutes Ergebnis erzielen wird und die Ecuadoreaner stolz auf ihr Team sein werden. Die Weltmeisterschaft ist ein großes Ereignis für Ecuador und die ganze Welt und die Ecuadoreaner freuen sich darauf, ihre Nationalmannschaft zu unterstützen.

Die Entscheidung des Präsidenten Noboa soll den Menschen in Ecuador ein gutes Gefühl geben und die Stimmung während der Weltmeisterschaft ankurbeln. Die Nationalmannschaft wird von den Ecuadoreanern als große Hoffnung für den Erfolg bei der Weltmeisterschaft angesehen und die Spieler werden von den Fans mit großer Begeisterung unterstützt





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Präsident Noboa Bierpreis Weltmeisterschaft Ecuador Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

"Krone"-Reporter-Team vor Ort bei der Weltmeisterschaft: Live-Schaltungen, Videos und PodcastsDie "Krone" hat ein siebenköpfiges Reporter-Team vor Ort bei der Weltmeisterschaft. Während Rainer Bortenschlager und Christian Reichel hautnah an unseren (und gegnerischen) Fußballern dran sind, "klauben" die anderen im wahrsten Wortsinn die spannendsten Storys von den Straßen ... Das WM-Team der "Krone" vor Ort: Rainer Bortenschlager, Christian Reichel, Mario Urbantschitsch, Josef Pail, Sophie Hartl, Alexander Hofstetter und Peter Moizi (von links).Ein Tour-Gespann bilden unsere "WM-Cowboys", nämlich "Krone"-Sportchef Peter Moizi und Fotografen-Legende Sepp Pail. Zudem sind die Reporter Alexander Hofstetter und Sophie Hartl mit Fotograf Mario Urbantschitsch als unsere "WM-Camper" unterwegs, um ausführlich über das Großereignis und das knallbunte Drumherum zu berichten. All das schlägt sich nicht nur in spannenden Reportagen im WM-Extra der "Krone"-Printausgabe nieder, sondern freilich auch im Netz und im TV!

Read more »

„Die Weltmeisterschaft wirkt ziemlich aufgeblasen“Aktuell hat Altach-Coach Ognjen Zaric zwar keinen Spieler in seinem Team, der in den kommenden Wochen bei der Weltmeisterschaft im Einsatz ist. ...

Read more »

Medizinischer Notfall bei der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft in MexikoEin ausländischer Mann, möglicherweise ein Deutscher, hat während des Spiels Mexiko gegen Südafrika einen Herzinfarkt erlitten, was zu einem medizinischen Notfall auf den Tribünen des Aztekenstadions führte.

Read more »

FIFA führt verpflichtende Trinkpausen bei Weltmeisterschaft ein: Kommerzielle Nutzung im FokusDie FIFA implementiert bei der WM in Nordamerika obligatorische Hydrationspausen für alle Spiele, welche von Broadcastern wie dem ORF strategisch für Werbeunterbrechungen genutzt werden.

Read more »