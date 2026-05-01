Potapova scheitert im Halbfinale gegen Kostjuk – Zverev erreicht das Halbfinale in Madrid

Anastasia Potapova verlor im Halbfinale des Madrid-Turniers gegen Marta Kostjuk, während Alexander Zverev souverän ins Halbfinale einzog. Kostjuk steht erstmals in einem WTA-1000-Endspiel und trifft auf Mirra Andrejewa.

Die österreichische Tennis spielerin Anastasia Potapova musste sich am Donnerstag in Madrid der Ukrainerin Marta Kostjuk mit 2:6, 6:1, 1:6 geschlagen geben. Die auf Position 26 gesetzte Kostjuk zeigte eine starke Leistung und sicherte sich den Sieg nach 1:36 Stunden.

Potapova, die als Nummer 23 der Welt auf dem Sandplatz in Madrid antrat, kämpfte sich zwar im zweiten Satz zurück, konnte den Schwung jedoch nicht in den dritten Satz mitnehmen. Die 25-jährige Russin profitierte von einer fehleranfälligen Gegnerin und sicherte sich den Sieg mit einem Doppelfehler von Potapova beim Matchball. Für die ÖTV-Nummer-Eins war es die dritte Niederlage im fünften Aufeinandertreffen mit Kostjuk. Im vergangenen Jahr scheiterte Potapova bereits im Achtelfinale gegen die Ukrainerin.

Kostjuk zeigte sich nach dem Match zufrieden und betonte, dass sie an ihrem Spiel gearbeitet habe. Sie wird sich im Ranking auf Platz 17 verbessern und steht erstmals in einem WTA-1000-Endspiel. Im Finale trifft sie auf die Russin Mirra Andrejewa, die die US-Amerikanerin Hailey Baptiste mit 6:4, 7:6(8) besiegte. Potapova wird sich nach ihrem Erfolgslauf als Lucky Loser um fast 20 Ränge auf Position 38 verbessern.

Das bisher beste Ranking der dreifachen WTA-Turniersiegerin war Platz 21. Im Männerbewerb zog Alexander Zverev souverän ins Halbfinale ein. Der 29-jährige Deutsche ließ dem Italiener Flavio Cobolli beim 6:1, 6:4 keine Chance und revanchierte sich damit für die Niederlage in München vor knapp zwei Wochen. Im Kampf ums Finale wartet der belgische Außenseiter Alexander Blockx





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