Potapova im Finale von Linz: Erster Titelgewinn als Österreicherin in Reichweite

Anastasia Potapova steht im Finale des WTA-500-Turniers in Linz und kämpft um ihren ersten Titel als österreichische Tennisspielerin. Sie trifft auf die topgesetzte Russin Mirra Andrejewa.

Anastasia Potapova steht kurz vor ihrem ersten Titelgewinn als österreich ische Tennis spielerin. Im Finale des WTA -500-Turniers in Linz , das zugleich ihr erstes Turnier in Österreich unter österreich ischer Flagge ist, trifft sie auf die topgesetzte Russin Mirra Andrejewa . Im Halbfinale am Samstag besiegte Potapova die ungesetzte Kroatin Donna Vekic mit 6:4 und 6:2. Andrejewa setzte sich gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse mit 6:4 und 6:1 durch.

Das Endspiel findet am Sonntag um 14:00 Uhr live auf ORF 1 statt.\Potapova, sichtlich überwältigt von dem Erfolg und der Unterstützung der heimischen Fans, äußerte sich nach dem Halbfinalsieg euphorisch: „Das war die Kraft des Heimvorteils, ich bin wirklich sprachlos. Mein erstes 500er-Finale, mein erstes Mal als Österreicherin hier. Ihr habt keine Ahnung, was mir eure Unterstützung bedeutet. Für mich bedeutet das alles.“ Sie beschrieb ihre Leistung gegen Vekic als „acht oder neun“ auf einer zehnstufigen Skala und kündigte an, für das Finale noch etwas „aufheben“ zu wollen. Das Erreichen des Finales ist für Potapova bereits ein Erfolg. Sie ist die erste österreichische Spielerin seit Judith Wiesner im Jahr 1997, die in Linz das Halbfinale erreichte. Die 25-jährige Potapova hat nun die Chance, ihren zweiten Turniersieg in Linz zu feiern, nachdem sie das Turnier bereits 2023 gewann, damals noch für Russland spielend. In diesem Jahr zeigte sie sich auch auf Sand stark und gab auf dem Weg ins Finale keinen einzigen Satz ab, einschließlich des mit Spannung erwarteten Duells gegen Lilli Tagger.\Das Halbfinale gegen Vekic war von Beginn an hart umkämpft. Potapova hatte gleich zu Beginn des ersten Satzes drei Breakchancen, die Vekic abwehren konnte. Dennoch gelang es Potapova, sich das Break zum 2:1 zu sichern und frühzeitig die Führung zu übernehmen. Vekic kämpfte sich jedoch zurück und kam bis auf 3:4 heran, bevor Potapova in einer entscheidenden Phase ihre Nerven behielt und mit einem Ass den Satz beendete. Im zweiten Satz dominierte Potapova von Anfang an, holte sich das Break zum 3:0 und ließ sich die Führung nicht mehr nehmen. Nach einer Spielzeit von 1 Stunde und 20 Minuten verwandelte sie ihren ersten Matchball. Andrejewa, die topgesetzte Spielerin des Turniers, hatte im Halbfinale gegen Ruse mehr Mühe, vor allem im ersten Satz. Ruse hielt das Spiel bis zum 4:4 offen, bevor Andrejewa das entscheidende Break gelang. Andrejewa, die sich über den Sieg freute, beschrieb Ruse als eine schwierige Gegnerin und betonte, wie wichtig es war, sich auf das eigene Spiel zu konzentrieren. Im direkten Vergleich mit Potapova hat Andrejewa die letzten beiden von drei Duellen für sich entschieden, zuletzt bei den US Open im vergangenen Jahr. Das Finale verspricht also ein spannendes Aufeinandertreffen zweier starker Spielerinnen zu werden





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