Potapova erreicht sensationell das Halbfinale in Madrid – Dank Griekspoor?

Anastasia Potapova hat sich als 'Lucky Loserin' ins Halbfinale des WTA-1000-Turniers in Madrid vorgekämpft und dankte ihrem Freund Tallon Griekspoor für die mentale Unterstützung. Sie trifft nun auf Marta Kostyuk.

Anastasia Potapova erlebt beim WTA-1000 -Turnier in Madrid eine außergewöhnliche Woche. Die 25-jährige Tennis spielerin, die seit Jänner 2026 für Österreich startet, hat sich sensationell ins Halbfinale vorgekämpft.

Ihr Weg dorthin war jedoch alles andere als einfach. Ursprünglich in der Qualifikation gescheitert, rückte Potapova als sogenannte 'Lucky Loserin' ins Hauptfeld, nachdem Madison Keys aufgrund von Krankheit absagen musste. Diese unerwartete Chance nutzte sie mit beeindruckender Entschlossenheit und zeigte eine herausragende Leistung. Ihr Viertelfinal-Sieg gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste Karolina Pliskova war ein hart umkämpfter Dreisatz-Krimi, den Potapova letztendlich mit 6:1, 6:7 (4) und 6:3 für sich entscheiden konnte.

Nach dem Match zeigte sich Potapova überwältigt und bezeichnete die Woche als die beste ihrer Karriere. Sie beschrieb die Achterbahnfahrt der Gefühle, die sie während des Turniers durchlebt hatte.

'Ich habe begonnen, das beste Match meines Lebens zu spielen. Im zweiten Satz bin ich dann nervös geworden, weil ich die Ziellinie vor Augen gesehen habe. Es war nicht einfach, damit umzugehen, vor allem, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben in dieser Position war', erklärte sie im Interview mit Sky. Die Möglichkeit, eine zweite Chance zu erhalten, schätzte sie besonders.

'Dieses Turnier gibt mir einfach zweite Chancen. Ich habe die zweite Chance im dritten Satz bekommen. Das konnte ich mir nicht mehr nehmen lassen', fügte sie lachend hinzu. Ein entscheidender Faktor für ihren Erfolg im Viertelfinale war die Unterstützung ihres Freundes, des niederländischen Tennisspielers Tallon Griekspoor.

Er eilte nach seinem eigenen verlorenen Doppelspiel zu Potapova und motivierte sie in einem kritischen Moment.

'Er ist genau richtig gekommen, um mich zu retten. Ich war mental angeschlagen, war angefressen, wie der zweite Satz verlaufen ist, er ist dann im wichtigsten Moment gekommen, hat mir gesagt, dass wir gemeinsam hier sind. Das hat mir den Push gegeben. Ich habe es auf dem Platz geschafft, er hat es mental für mich geschafft', so Potapova.

Auf die Frage, ob sie sich bei Griekspoor mit einem besonderen Abendessen bedanken wolle, antwortete sie schmunzelnd, dass sie beide ihre Privatsphäre schätzten und sich lieber ausruhen würden.

'Vielleicht gehen wir essen, aber wir beide mögen unsere Privatsphäre, wir wollen uns ausrasten. Das ist wichtiger als ein Dinner', sagte sie. Sie versicherte jedoch, dass sie nach dem Turnier gemeinsam ihren Spaß haben würden. Im Halbfinale trifft Potapova nun auf die Ukrainerin Marta Kostyuk, die sich in ihrem Viertelfinal-Match gegen Linda Noskova in 1:27 Stunden mit 7:6 (1) und 6:0 durchsetzte.

Kostyuk befindet sich in beeindruckender Form und ist seit zehn Spielen, insbesondere auf Sandplätzen im Jahr 2026, ungeschlagen. Potapova steht somit vor einer großen Herausforderung, hat aber mit dem Selbstvertrauen aus ihren bisherigen Erfolgen und der Unterstützung ihres Freundes gute Voraussetzungen für das Halbfinale. Die österreichische Tennisspielerin hat die Chance, den größten Erfolg ihrer Karriere zu feiern und sich dem Finale zu nähern. Die Spannung ist groß und die Fans dürfen sich auf ein spannendes Match freuen.

Potapova hat bewiesen, dass sie zu außergewöhnlichen Leistungen fähig ist und dass sie auch in schwierigen Situationen bestehen kann. Ihr Weg in Madrid ist ein Beispiel für Entschlossenheit, Kampfgeist und die Bedeutung von Unterstützung im Sport. Die gesamte Tenniswelt verfolgt gespannt, ob die Neo-Österreicherin ihren beeindruckenden Lauf fortsetzen und das Turnier gewinnen kann. Die Vorfreude auf das Halbfinale ist enorm und die Erwartungen an Potapova sind hoch.

Sie hat bereits gezeigt, dass sie in der Lage ist, Favoriten zu besiegen und sich gegen starke Gegner durchzusetzen. Nun gilt es, diese Leistung zu bestätigen und sich dem Finale zu nähern





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