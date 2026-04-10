Potapova bezwingt Tagger im ÖTV-Duell in Linz und zieht ins Halbfinale ein

Anastasia Potapova setzt sich im Viertelfinale des WTA-500-Turniers in Linz gegen Lilli Tagger durch und erreicht das Halbfinale. Trotz der Niederlage kann Tagger auf eine erfolgreiche Turnierwoche zurückblicken.

Packendes ÖTV -Duell in Linz: Potapova setzt sich gegen Tagger durch\ Anastasia Potapova hat im Viertelfinale des WTA-500-Turniers in Linz einen hart umkämpften Sieg gegen die österreichische Tennis spielerin Lilli Tagger errungen. Die Neo-Österreicherin, die in einem hochklassigen Match ihre ganze Erfahrung und spielerische Klasse ausspielte, bezwang Tagger in zwei Sätzen mit 7:6(7), 6:0. Die Partie dauerte insgesamt 1 Stunde und 35 Minuten.

Potapova trifft im Halbfinale auf die Kroatin Donna Vekic, die sich gegen die Tschechin Karolina Pliskova durchsetzte. Für Tagger endete das Turnier in Linz zwar im Viertelfinale, doch sie kann auf eine erfolgreiche Turnierwoche zurückblicken, in der sie erstmals den Einzug in die Top 100 schaffte.\Der erste Satz entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Potapova startete stark und nahm Tagger gleich im ersten Aufschlagspiel das Service ab. Doch die junge Osttirolerin kämpfte sich zurück und schaffte das Break zum 4:4. Tagger ging sogar mit 5:4 in Führung, verpasste es aber, Satzbälle zu nutzen. So musste die Entscheidung im Tiebreak fallen. Dort lag Tagger zunächst mit 4:1 in Front, doch Potapova konterte und sicherte sich den Satz schließlich mit 7:6(7). Potapova zeigte sich im anschließenden Siegerinterview sehr fokussiert und betonte, wie wichtig es war, von Punkt zu Punkt zu denken. Tagger, die im Doppel noch mit Potapova angetreten war, zeigte sich naturgemäß enttäuscht, blickte aber auch positiv in die Zukunft und betonte die wertvollen Erfahrungen, die sie in diesem Match sammeln konnte.\Im zweiten Satz dominierte Potapova das Geschehen nach Belieben. Nachdem Tagger zwei Breakbälle ungenutzt ließ, nutzte Potapova ihre Chancen konsequent und nahm ihrer Gegnerin gleich dreimal das Service ab. Mit einem klaren 6:0 sicherte sich Potapova den Satzgewinn und damit den Einzug ins Halbfinale. Für Potapova, die im Jahr 2023 den Titel in Linz gewann, ist es nun die Chance, ihren zweiten Titel in der Stahlstadt zu holen. Auch Lilli Tagger kann trotz der Niederlage eine positive Bilanz ziehen. Sie besiegte im Turnierverlauf zwei hochkarätige Gegnerinnen, Paula Badosa und Ljudmila Samsonowa, und deutete ihr großes Potenzial an. Das zweite Halbfinale bestreiten Mirra Andrejewa und Elena-Gabriela Ruse. Andrejewa besiegte Sorana Cirstea nach hartem Kampf, Ruse eliminierte Jelena Ostapenko





TTNachrichten / 🏆 20. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tennis WTA Linz Anastasia Potapova Lilli Tagger ÖTV

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Upper Austria Ladies Linz - Potapova stoppt Tagger im Österreich-DuellEndstation für Top-Talent Lilli Tagger beim Upper Austria Ladies in Linz. Die 18-Jährige verlor das Österreicherinnen-Duell gegen Anastasia Potapova.

Read more »

Potapova nach Zweisatzsieg über Tagger im Linz-HalbfinaleAlle Nachrichten aus Vorarlberg und den Gemeinden sowie aktuelle News aus Österreich und der Welt mit vielen Themen wie Sport, Politik, Stars, uvm.

Read more »

Tagger mit starker Leistung in Linz: Potapova stoppt Aufstieg im ViertelfinaleDie 18-jährige Lilli Tagger zeigte beim WTA-Turnier in Linz beeindruckende Leistungen und erreichte das Viertelfinale. Dort scheiterte sie an Anastasia Potapova, die nun als Österreichs Nummer eins im Damentennis gilt. Tagger schaffte dennoch den Sprung in die Top-100 der Weltrangliste.

Read more »

Potapova bezwingt Tagger im ÖTV-Duell und zieht ins Halbfinale einAnastasia Potapova setzt sich in einem rein österreichischen Duell gegen Lilli Tagger durch und erreicht das Halbfinale des WTA-500-Turniers in Linz. Tagger, die erstmals in den Top 100 steht, liefert eine starke Leistung ab.

Read more »

Potapova gewinnt Österreich-Duell gegen TaggerAnastasia Potapova hat den rot-weiß-roten Tennisschlager beim WTA-500-Turnier in Linz gegen Lilli Tagger für sich entschieden. Die ...

Read more »

Tennis: Potapova nach Zweisatzsieg über Tagger im Linz-HalbfinaleLINZ. Anastasia Potapova hat den rot-weiß-roten Tennisschlager beim WTA-500-Turnier in Linz gegen Lilli Tagger für sich entschieden.

Read more »